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Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+

21.01.2025 10:00
Ольга Деркач
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Компанія Нова пошта доєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+. Військові зможуть відправляти та отримувати вантажі за 1 грн

Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+

Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+ Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта написала у своєму Telegram-каналі.

«Тепер військовослужбовці у відділеннях прифронтових областей можуть відправляти та отримувати документи і посилки до 30 кг лише за 1 гривню. Для цього потрібно згенерувати штрих-код у додатку, — пишуть у Новій пошті. — Щомісяця кожен/а військовий/а може отримати до 3-х шрих-кодів».

Наразі програма діє у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій та Херсонській областях.

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«Дякуємо Силам оборони України і продовжуємо підтримувати своїх», — додали у Новій пошті.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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