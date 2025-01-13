close-btn
PaySpaceMagazine

Нова пошта розширяється в Європі: де зʼявилося нове відділення

13.01.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Нова пошта продовжує розширювати свою мережу у Європі

Нова пошта розширяється в Європі: де зʼявилося нове відділення

Нова пошта розширяється в Європі: де зʼявилося нове відділення Фото: t.me/novapostcorp

Цього разу нове відділення зʼявилося у молдавському місті Бєльці. Про це повідомила Нова пошта у своєму Telegram-каналі.

«Розпочало роботу відділення №4 за адресою: вул. Штефан чел Маре, 8/4. Це вже 31-е відділення у країні», — йдеться в повідомленні.

За даними Нової пошти у ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Графік роботи нового відділення: пн–пт: 09:00–19:00; сб–нд: 09:00–17:00.

Цікаве по темі: Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні

Нова пошта вийшла на ринок Молдови у 2014 році. На цей час компанія входить у топ-3 найшвидших операторів із доставки в Молдові. Має розвинену мережу по всій країні. Завдяки потужній власній інфраструктурі, а це сортувальні термінали в Кишиневі, Бельцях та Комраті, компанія доставляє на наступний день у будь-який населений пункт країни.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт

Рубрики: ЄвропаСвітНова поштаНовини
google news
Новини по темі
Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні 09.01.2025

Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні
Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію 08.01.2025

Нова пошта запустила свою першу сонячну електростанцію
Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи 24.12.2024

Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи
Скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році — Климов 19.12.2024

Скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році — Климов
Нова пошта відкрила ювілейне відділення у Польщі 13.12.2024

Нова пошта відкрила ювілейне відділення у Польщі
Нова пошта розширила послуги в одній з країн Європи 06.12.2024

Нова пошта розширила послуги в одній з країн Європи
Вибір редакції
Всі
Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони
ТОП статей 09.01.2025

Чи готова Україна до фінансової інклюзії: ініціативи НБУ та політичні перепони

 PaySpace Magazine Awards 2024: наближається завершення голосування
ТОП статей 07.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: наближається завершення голосування
Останні новини
Сьогодні  19:30

WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти

 Сьогодні  18:40

Скільки платежів СЕП здійснила за 2024 та на яку суму

 Сьогодні  17:50

2 криптовалюти, які скоро досягнуть $50 млрд ринкової капіталізації

 Сьогодні  17:00

Магнітне поле Землі під загрозою: дослідження NASA

 Сьогодні  16:00

Дія підключає державні банки для покращення платіжних послуг

 Сьогодні  15:00

Скільки б ви отримали, якби вклали в криптовалюту $1000, як Трамп

 Сьогодні  14:00

Як змінився ринок кредитування України у 2024 — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber