Нова пошта розширяється в Європі: де зʼявилося нове відділення

Нова пошта продовжує розширювати свою мережу у Європі

Цього разу нове відділення зʼявилося у молдавському місті Бєльці. Про це повідомила Нова пошта у своєму Telegram-каналі.

«Розпочало роботу відділення №4 за адресою: вул. Штефан чел Маре, 8/4. Це вже 31-е відділення у країні», — йдеться в повідомленні.

За даними Нової пошти у ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Графік роботи нового відділення: пн–пт: 09:00–19:00; сб–нд: 09:00–17:00.

Цікаве по темі: Застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні

Нова пошта вийшла на ринок Молдови у 2014 році. На цей час компанія входить у топ-3 найшвидших операторів із доставки в Молдові. Має розвинену мережу по всій країні. Завдяки потужній власній інфраструктурі, а це сортувальні термінали в Кишиневі, Бельцях та Комраті, компанія доставляє на наступний день у будь-який населений пункт країни.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни

Нова пошта запустила нову послугу у застосунку

Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт