Як змінився дохід Нової пошти з початку року — звіт

Нова пошта за дев’ять місяців 2024 року збільшила дохід на 20%, а от прибуток компанії навпаки значно впав

Протягом січня-вересня 2024-го Нова пошта отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак чистий прибуток компанії зменшився на 49% — до 1,65 млрд грн, йдеться у пресрелізі.

Зменшення прибутковості в компанії пояснили низкою факторів. Серед них зростання витрат компанії на благодійність, збільшення витрат на амортизацію через значне зростання інвестиційної програми, а також збільшення витрат через інфляцію та загальне зростання цін.

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За вказаний період компанії групи NOVA (Нова пошта) сплатили в Україні 8,6 млрд грн податків. Це на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року. Також в розвиток України було інвестовано 4,9 млрд грн — на 40% більше, ніж за 3 квартали минулого року (3,5 млрд грн).

За дев’ять місяців Нова пошта відкрила 940 нових відділень та встановила 4578 нових поштоматів — загалом 5518 нових точок сервісу. Станом на 1 жовтня мережа компанії налічує 12 400 відділень та 20 170 поштоматів.

У січні-вересні компанія доставила 336 млн посилок та вантажів, що на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року. Також було доставлено 11 млн міжнародних посилок.

Нагадаємо, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award.

Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

Також ми писали, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

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