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Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС

29.10.2024 13:00
Ольга Деркач
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Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни Європи. Нове перше відділення відкрилося у Нідерландах

Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС

Нова пошта вийшла на ринок ще однієї країни ЄС Фото: freepik.com

Про це Нова пошта написала у своєму каналі в Telegram.

«Це вже шістнадцята країна, де ми почали працювати з власною кур’єрською доставкою», — пишуть у Новій пошті.

Тепер клієнти можуть:

  • замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки;
  • надсилати посилки по всій території Нідерландів, а також між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній.

Цікаве по темі: Нова пошта буде виплачувати пенсії українцям — законопроєкт

Терміни доставки:

  • з України в Нідерланди — від 4 днів;
  • по Нідерландах і до інших європейських країн — від 1 дня.

Нагадаємо, що Нова пошта прогнозує логістичний колапс через нові податки на посилки. Крім логістичних труднощів, додаткові податки на міжнародні посилки можуть вплинути на мільйони громадян та знизити втрату підтримки серед українців через складності в податкових процедурах.

Раніше ми писали, що Нова пошта презентувала Поштомат Незламності. Нова пошта розробила оновлену модель поштомата, що матиме вбудовану сонячну панель, роздаватиме Wi-Fi та дозволить користувачам заряджати смартфони. Перше, чим новий поштомат відрізняється від попередньої моделі, — наявність на даху захищеної від зовнішніх факторів, зокрема, вологи, сонячної панелі на 200 Вт, яка буде заряджати інтегрований акумулятор на 1,9 КВт/г (власної модифікації).

Крім того, Нова пошта отримала престижну міжнародну премію. Нову пошту визнали найкращим провайдером послуг року за версією престижної міжнародної премії Parcel and Postal Technology Award. Винагороду отримують за значні успіхи в покращенні обслуговування клієнтів, масштабування бізнесу та впровадження інновацій. Компанія змагалася за перемогу з такими світовими гігантами, як Deutsche Post DHL, Lithuania Post, Royal Mail та іншими компаніями.

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Рубрики: ЄвропаЄвросоюзСвітНова поштаНовини
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