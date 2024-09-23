Нова пошта оновила застосунок: що змінилось

Користувачам застосунку Нової пошти тепер стане легше відправляти, отримувати, пакувати та відстежувати посилки, а також комунікувати та замовляти курʼєра

Найбільший поштовий оператор України Нова пошта оголосив про запуск нового застосунку. Свіжа версія вже доступна на майданчиках App Store та Google Play.

Тепер усі посилки користувача одразу відображаються на головному екрані. Їх можна сортувати на «Всі», «Мені» та «Від мене» і навіть шукати за фільтрами.

Де знаходиться посилка, можна перевірити будь-якої миті. Водночас додано можливість самостійно керувати своїми посилками, зокрема:

оплачувати доставку за іншу людину;

переадресовувати в один клік;

доручати отримання другу тощо.

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Також можна викликати курʼєра до дверей, навіть якщо посилка важить більше 30 кг, і навіть написати йому повідомлення прямо в застосунку. При цьому є можливість вибрати зручний часовий проміжок та відстежувати рух курʼєра в режимі реального часу.

В Новій пошті запевняють, що завдяки оновленню стане ще простіше забирати посилки з поштомата, адже комірки відчинятимуться швидше.

Крім того, в новому застосунку користувачі мають змогу залишати чайові співробітникам Нової пошти та подавати заявки на компенсацію у разі пошкодження посилки.

Нагадаємо, Нова пошта відтепер доставлятиме документи та посилки з України в Румунію не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO.

Також ми писали, що Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року. NOVA (Нова пошта) хоче розпочати роботу в Австрії та Нідерландах вже до кінця цього року. за перші пів року 2024-го відділення Nova Post з’явились у чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. Загалом за два роки Нова пошта відкриється у 16 країнах, з урахуванням двох запланованих.

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Джерело: Нова пошта