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Нова пошта відкрила нове відділення в Польщі

20.09.2024 19:00
Ольга Деркач
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Нова пошта відкрила нове відділення Nova Post в одному з міст Польщі

Нова пошта відкрила нове відділення в Польщі

Нова пошта відкрила нове відділення в Польщі Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта написала у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що у новому відділенні клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 200 кг розміром 120*60*60 в та з України, всередині країни та у межах ЄС, де вже є Нова пошта.

Відділення знаходиться за адресою: Tarnów, Bema, 5. Та працює за таким графіком: пн-пт 08:00 – 20:00, сб-нд 09:00 – 18:00.

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«Чекаємо на вас і ваші посилки», — пише Нова пошта.

Нагадаємо, що Нова пошта запустила доставку у поштомати та пункти видачі в одній з країн Європи. Нова пошта відтепер доставлятиме документи та посилки з України в Румунію не тільки на адресу отримувача чи у відділення Нової пошти, але й у 2000 партнерських поштоматів та пунктів видачі мережі Cargus SHIP & GO. Відправлення можна оформити як у відділенні Нової пошти, так і онлайн через сайт, мобільний додаток чи бізнес кабінет. Доступна доставка в 180 поштоматів або більше ніж 1700 пунктів видачі Cargus SHIP & GO у будь-якому місті в Румунії.

Раніше ми писали, що Нова пошта відкриває перше безбар’єрне відділення. Нова пошта разом з експертами громадської організації «Безбар’єрність» створили перше безбар’єрне відділення. Воно обладнане всіма необхідними елементами доступності: широкою вхідною групою та примірочними, зручними вбиральнями, адаптованими меблями. Індукційна петля та цифровий помічник для людей з порушенням слуху, тактильна плитка по всій площі та мнемосхема — для людей з порушенням зору.

Крім того, Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року. Нова пошта хоче розпочати роботу в Австрії та Нідерландах вже до кінця цього року. Зазначається, що за перші пів року 2024-го відділення Nova Post з’явились у чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. Загалом за два роки Нова пошта відкриється у 16 країнах, з урахуванням двох запланованих.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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