Нова пошта отримала $20 млн кредиту від Credit Agricole

Нова пошта та банк Credit Agricole підписали кредитну угоду на $20 млн. Кредит видається терміном на 5 років та буде спрямований на розширення логістичних потужностей компанії на заході України

Зокрема, ці кошти фінансують викуп двох терміналів у Львівській області (поштовий та вантажний) з метою подальшого розширення їх пропускної спроможності. Крім того, кредит передбачає автоматизацію та збільшення операційних можливостей терміналів – планується встановити нові сучасні сортувальні лінії. Все це має втричі збільшити потужності хабу, йдеться в пресрелізі компанії.

«Група NOVA має велику інвестиційну програму й постійно шукає оптимальні джерела її фінансування. Це вже не перший кредит Новій пошті від банку Credit Agricole і нова угода є послідовним розвитком нашої стратегічної співпраці. У контексті того, що штаб-квартира банку знаходиться у Франції, а ми нещодавно відкрили наше перше відділення у Франції — така співпраця матиме перспективу і для нашого майбутнього розвитку у ЄС. Коли прийде час фінансувати масштабні міжнародні проєкти, ми хочемо мати надійну кредитну репутацію в провідних європейських банках», — говорить Петро Фоков, фінансовий директор групи NOVA.

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Ігор Куропій, директор департаменту міжнародного та великого корпоративного бізнесу Credit Agricole Bank, сказав, що банк продовжує свою допомогу у розбудові та відновленні країни.

«Група Credit Agricole продовжує свою активну присутність та допомогу у розбудові та відновленні країни. Ми дуже цінуємо довготривалі відносини та раді сприяти розвитку бізнесу наших клієнтів в Україні та за кордоном, аби якомога більше людей відчули переваги сучасного сервісу доставки, а бренд України та Нової пошти гордо звучав на міжнародній арені. Credit Agricole входить в ТОП-10 найбільших банків країни і є надійним партнером для українського бізнесу вже 31 рік. Банк пропонує клієнтам переваги якісного європейського обслуговування та фінансових рішень як в Україні, так і в інших країнах своєї глобальної присутності», — прокоментував Куропій.

Нагадаємо, що NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі. З осені 2022 року компанія вже вклала понад €10 млн у цей напрям і продовжує збільшувати інвестиції. Зараз NOVA вкладає близько 1-2 млн євро на місяць у розвиток міжнародної мережі.

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