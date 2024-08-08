NOVA інвестувала більше €10 млн в розвиток міжнародної мережі

Група компаній NOVA з 2022 року вклала понад 10 мільйонів євро в розвиток міжнародної мережі Нова пошта

Про це розповів співвласник групи В’ячеслав Клімов агентству «Інтерфакс-Україна» в Римі під час церемонії відкриття другого відділення мережі в Італії.

«З осені 2022 року ми вже вклали понад €10 млн у цей напрям і продовжуємо збільшувати наші інвестиції. Зараз ми вкладаємо близько 1-2 млн євро на місяць у розвиток нашої міжнародної мережі», — сказав він.

Він також повідомив, що компанія планує розширення своєї мережі в європейських країнах та запуск власної адресної доставки по всій Європі.

Наразі Nova Post працює в 14 країнах Європи. Серед останніх країн, де зʼявилася Nova Post — Франція. Там компанія відкрила 100-те відділення у Європі. Відділення розташоване у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки до України становить від 5 днів.

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Також нещодавно Nova Post відкрила перше відділення у Римі та запустила нові послуги для клієнтів в Італії. Рим став другим італійським містом, де Нова пошта відкрила відділення. Також компанія почала доставляти посилки у партнерські поштомати та пункти видачі, розташовані по всій країни.

В Україні з початку 2024 року до кінця липня компанія збільшила свою мережу з 26,6 тисячі до 30,1 тисячі точок, зокрема розширивши кількість відділень до 12,1 тисячі та поштоматів до 18 тисяч.

Нагадаємо, що Нова пошта стала найкращим у світі поштовим оператором 2024. Компанія з України другий рік поспіль стала найкращим поштовим оператором. У 2023-му це була Укрпошта, а цього року почесне звання отримала Нова пошта.

Раніше ми писали, що Нова пошта запустила доставку між країнами Європи. Відтепер легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post.

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