Що таке керрі-трейд та чому ця стратегія одна з найнебезпечніших

Інвестиційних стратегій існує велика кількість, і окрім шорт-селлінгу в переліку найбільш ризикових — керрі-трейд. У статті ми розкриємо особливості цієї схеми, а також розберемося, чому нещодавнє падіння фондових ринків та стрибок японської єни обвалили стратегії багатьох carry trade-інвесторів

Керрі-трейд (англ. carry trade) — це торгова стратегія, яка передбачає запозичення валюти на території з низькими відсотковими ставками та інвестування її в країну з високими відсотковими ставками. Зазвичай отримані гроші конвертуються в іншу валюту та вкладаються в акції, облігації, товари, нерухомість тощо.

Японська єна була улюбленою валютою для запозичень серед трейдерів в останні роки через історично низькі відсоткові ставки. Ця країна десятиліттями боролася з дефляцією і повільним зростанням. Тому Банк Японії (BOJ) утримував неймовірно низькі процентні ставки набагато довше, ніж будь-хто з його світових колег.

Цей факт став «злим жартом» для тисяч керрі-трейдерів, стратегії яких були знищені з падінням фондових ринків та неочікуваним зростанням єни та швейцарського франку (детальніше про це читайте тут). Такі зміни на ринку часто викликають «розмотування» (unwinding, термін, що описує процес закриття або ліквідації позицій у фінансових інструментах, які використовувалися для керрі-трейду), що призводить до втрат для інвесторів.

Успіх керрі-трейдингу залежить від кількох різних факторів, зокрема, від низьких процентних ставок на запозичену валюту (позитивні зрушення призводять до ризиків). І це залежить від стабільних ринків. А нещодавні події в США та Японії похитнули обидва буфери керрі-трейдингу.

Розуміння carry trades: як працює механізм

Чи виникала у вас коли-небудь спокуса взяти кредит під 0%, який пропонують емітенти кредитних карток на обмежений період часу, щоб інвестувати в актив з вищою дохідністю? Така тактика і називається carry trade.

Припустимо, що ви все ж взяли такий кредит і сплатили 1% «комісію за транзакцію» наперед. Отримані кошти вклали в однорічний депозитний сертифікат (CD, Certificate Of Deposit) з відсотковою ставкою 3%. Така операція принесла б прибуток у розмірі 2% (мінус комісії за пересилання коштів).

Попри візуальну простоту схеми, стратегія carry trade найкраще підходить для досвідчених індивідуальних або інституційних інвесторів з «глибокими кишенями» і високою толерантністю до ризику. Все пояснюється серйозними ризиками.

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Ризики керрі-трейду

Валютні ризики в операції carry trade рідко хеджуються (використання інструментів для зниження ризиків), оскільки це або призведе до додаткових витрат, або зведе нанівець позитивну різницю в процентних ставках, якщо використовуються валютні форварди або контракти, які фіксують обмінний курс на певний час у майбутньому.

Наприклад, до 2007 року обсяг операцій з японською єною сягнув $1 трлн, оскільки ця валюта стала найпопулярнішою для запозичень завдяки майже нульовим відсотковим ставкам.

Але коли світова економіка погіршилася під час фінансової кризи 2008 року, обвал цін практично на всі активи призвів до «згортання» торгівлі єною.

У свою чергу, у 2008 році ця торгівля зросла на 29% по відношенню до єни, а у 2009 році — на 19% по відношенню до долара США.

Carry trade угоди популярні, коли є достатній апетит до ризику. Однак, якщо фінансове середовище різко змінюється і спекулянти змушені вдаватися до цієї стратегії, це може мати негативні наслідки для світової економіки. Саме тому керрі-трейд багато аналітиків пов’язують з обвалом фондових ринків у понеділок, 5 серпня 2024 року.

Як carry trade може негативно вплинути на інвестора

Замість CD інвестор може вирішити інвестувати, наприклад, $10 тис. у фондовий ринок з метою отримати загальний прибуток у розмірі 10%. У цьому випадку чистий прибуток становитиме 9%, якщо ринки співпрацюватимуть. Але що, якщо відбудеться раптова корекція ринку, і портфель інвестора знизиться на 20% до кінця року, коли настане термін виплати авансу за кредитною карткою в розмірі $10000? У такій ситуації операція carry trade не спрацювала, й інвестор тепер має дефіцит у розмірі $2000 замість 9% прибутку.

Продовжуючи цей приклад, припустимо, що замість фондового ринку інвестор конвертував позичену суму в $10000 і розмістив її на депозиті в екзотичній валюті (ЕК) з відсотковою ставкою 6%. Наприкінці року, якщо обмінний курс між доларом і ЕК залишиться незмінним, дохідність цієї операції становитиме 5% (6% – 1%). Якщо курс ЕК підвищився на 10%, дохідність становитиме 15% (5% + 10%). Однак, якщо ЕК знеціниться на 10%, прибутковість буде -5% (5% – 10%). Приклад взято з матеріалу Investopedia.

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Як carry trade пов’язують з хаосом на світових ринках

Японський індекс Nikkei 225 у понеділок, 5 серпня 2024 року, впав на 12,4%, а ринки в Європі та Північній Америці зазнали значних втрат, оскільки трейдери продавали акції, щоб покрити зростаючі ризики від інвестицій, здійснених за допомогою «дешевих коштів», переважно позичених у японських єнах.

У вівторок ринки відновили значну частину своїх втрат. Але збитки залишаються.

Ринки були потрясені поєднанням факторів, включаючи побоювання щодо можливої рецесії в США, найбільшій економіці світу, та занепокоєння щодо того, що акції технологічних компаній цього року зросли занадто високо.

Але масштаб падіння був перебільшений поспіхом продавати долари США через керрі-трейд угоди, які допомогли підняти ринки до рекордних рівнів.

Чому керрі-трейди мають надмірний вплив на ринки?

Керрі-трейд має найбільший сенс, коли курси валют відносно стабільні, а інвестори можуть використовувати можливості ринку з високою доходністю, як, наприклад, недавнє зростання цін на акції в таких країнах, як США. Останні ринкові потрясіння змусили трейдерів покривати свої борги, купуючи єни та інші валюти в рамках керрі-трейду, і продавати більше активів з вищим ризиком, які вони купували за сприятливіших умов.

«Масове «розплутування» глобального керрі-трейду стало іскрою, яка запалила цей ринковий Армагеддон, — сказав Стівен Іннес з SPI Asset Management. — Однією з визначальних характеристик цих самопідтримуваних ринкових обвалів є порочне коло, коли розпродаж збільшує реалізовану волатильність».

Чому інвестори «розплутують» свої керрі-трейди?

Здебільшого, справа в ризиках та зниженні дохідності для інвесторів. Ключовий фактор за керрі-трейдом — це різниця в процентних ставках. Банк Японії минулого тижня підняв основну процентну ставку з майже нуля. Вищі процентні ставки зазвичай підвищують вартість валюти країни, і японська єна зросла щодо долара США.

Трейдери поспішали продавати активи з вищим ризиком, зокрема, через падіння цін на акції. Крім того, хедж-фонди, що здійснюють керрі-трейди, використовують комп’ютерні моделі для максимізації своїх доходів щодо ризиків. Їм потрібно було продавати акції, щоб підтримувати прийнятний профіль ризику.

Різниця між основною процентною ставкою в Японії, яка зараз становить 0,25%, та базовою ставкою Федерального резерву в діапазоні 5%-5,25% все ще велика, але, ймовірно, звузиться, коли ФРС знизить ставки, а Японія підніме свої.

«Враховуючи очевидну готовність центрального банку проаналізувати «приглушені» дані про економічну активність і очевидне бажання нормалізувати політику, ми тепер прогнозуємо більш швидке підвищення ставок Банком Японії, ніж раніше», — написали економісти Wells Fargo в записці минулого тижня.

Для багатьох стало очевидним, що експерти з Волл-стріт недооцінили «яструбину позицію» центрального банку.

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Аналітики розділилися у думках, чи минув цей сплеск волатильності на ринках, чи варто очікувати ще більшої хвилі. У будь-якому випадку, керрі-трейди використовувалися десятиліттями. Вони сприяли краху фінансового сектора Ісландії в 2007-2008 роках, коли інвестори позичали в єнах або швейцарських франках, щоб скористатися високими ісландськими відсотковими ставками.

Під час останніх ринкових потрясінь Мексика, інший фокус керрі-трейду з єною, зазнала падіння свого песо більш ніж на 6%. Популярна, але потенційно складна торгова стратегія, ймовірно, залишиться непередбачуваним фактором для інвесторів, особливо в часи високої ринкової волатильності.

Що далі?

У вівторок ринки стабілізувалися, понад 80% акцій S&P 500 зросли. Японський Nikkei виріс більш ніж на 10%, що стало найбільшим стрибком з 2008 року. Але аналітики попереджають, що торгівля на пониження може розгорнутися ще більше.

«Розгортання торгівлі за рахунок переоцінки, принаймні в середовищі спекулятивних інвесторів, завершилося десь на 50%-60%», — сказав Аріндам Санділья, співголова глобальної валютної стратегії JPMorgan Chase, в інтерв’ю Bloomberg TV у вівторок.

За словами Таро Кімури, старшого японського економіста Bloomberg, траєкторія розвитку економіки США, ймовірно, відіграватиме вирішальну роль у майбутній вартості єни, а отже, і в майбутньому керрі-трейдингу.

«Подальший рух єни, ймовірно, залежатиме від того, як розвиватиметься економіка США і як реагуватимуть політики у Федеральній резервній системі», — сказав він.

Подальше погіршення ситуації на ринку праці або інші ознаки економічного спаду можуть підштовхнути ФРС до агресивних дій, що призведе до ослаблення долара і посилення «розкручування».

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Допоміжні джерела: investopedia.com, euronews.com, cnbc.com.