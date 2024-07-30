Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі

Роберт Кійосакі рекомендує інвесторам залишити Каліфорнію з низки причин

Продовжуючи попереджати про загальнонаціональну кризу, яка, на його думку, ось-ось охопить Сполучені Штати, Роберт Кійосакі передбачив, що крах почнеться в Каліфорнії з низки причин, а потім пошириться на решту країни.

Зокрема, популярний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» назвав Каліфорнію «штатом-передвісником», пояснюючи це тим, що те, що відбувається в Каліфорнії, станеться і з рештою США, згідно з його Х-постом від 30 липня.

California is a BELL-Weather state. That means what happens in California happens to the rest of the US. The problem is California is going broke. California will begin raising taxes and cutting subsidies to the poor, to prisons, environmental problems, and teachers unions.… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 29, 2024

Кійосакі мав на увазі термін «bellwether», який Кембриджський словник визначає як «конкретну подію, результат і т.д., що зазвичай показує, як буде розвиватися або змінюватися загальна ситуація» або «щось, що показує, яким, ймовірно, буде загальне майбутнє змін або розвитку подій».

Каліфорнія — передвісник національної кризи

Роберт вважає, що Каліфорнія, яка є “передвісником” для решти США, розоряється і почне підвищувати податки та скорочувати субсидії бідним, в’язницям, на екологічні проблеми, профспілкам вчителів, а також поліції, а це означає, що злочинність буде поширюватися:

«Оскільки Каліфорнія є штатом-передвісником і вона розоряється, які штати підуть за нею? Чи не час вам переїхати? Я переїхав».

Тим часом фінансовий експерт в цілому звинувачує нинішню адміністрацію США, зокрема президента Джо Байдена і Демократичну партію, в економічному занепаді країни, підтримуючи натомість республіканського кандидата в президенти та свого друга Дональда Трампа.

Зокрема, нещодавно він назвав Трампа «фінансово геніальною людиною» після того, як колишній президент відкрито підтримав Біткоїн (BTC) як «розумні гроші» на конференції Bitcoin 2024.

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За матеріалами finbold.com