Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі

Роберт Кійосакі рекомендує інвесторам залишити Каліфорнію з низки причин

Продовжуючи попереджати про загальнонаціональну кризу, яка, на його думку, ось-ось охопить Сполучені Штати, Роберт Кійосакі передбачив, що крах почнеться в Каліфорнії з низки причин, а потім пошириться на решту країни.

Зокрема, популярний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» назвав Каліфорнію «штатом-передвісником», пояснюючи це тим, що те, що відбувається в Каліфорнії, станеться і з рештою США, згідно з його Х-постом від 30 липня.

California is a BELL-Weather state. That means what happens in California happens to the rest of the US.

The problem is California is going broke. California will begin raising taxes and cutting subsidies to the poor, to prisons, environmental problems, and teachers unions.…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 29, 2024