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Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі

30.07.2024 16:00
Олеся Крамаренко
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Роберт Кійосакі рекомендує інвесторам залишити Каліфорнію з низки причин

Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі

Фото: pngwing.com, freepik.com

Продовжуючи попереджати про загальнонаціональну кризу, яка, на його думку, ось-ось охопить Сполучені Штати, Роберт Кійосакі передбачив, що крах почнеться в Каліфорнії з низки причин, а потім пошириться на решту країни.

Зокрема, популярний інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» назвав Каліфорнію «штатом-передвісником», пояснюючи це тим, що те, що відбувається в Каліфорнії, станеться і з рештою США, згідно з його Х-постом від 30 липня.

Кійосакі мав на увазі термін «bellwether», який Кембриджський словник визначає як «конкретну подію, результат і т.д., що зазвичай показує, як буде розвиватися або змінюватися загальна ситуація» або «щось, що показує, яким, ймовірно, буде загальне майбутнє змін або розвитку подій».

Каліфорнія — передвісник національної кризи

Роберт вважає, що Каліфорнія, яка є “передвісником” для решти США, розоряється і почне підвищувати податки та скорочувати субсидії бідним, в’язницям, на екологічні проблеми, профспілкам вчителів, а також поліції, а це означає, що злочинність буде поширюватися:

«Оскільки Каліфорнія є штатом-передвісником і вона розоряється, які штати підуть за нею? Чи не час вам переїхати? Я переїхав».

Тим часом фінансовий експерт в цілому звинувачує нинішню адміністрацію США, зокрема президента Джо Байдена і Демократичну партію, в економічному занепаді країни, підтримуючи натомість республіканського кандидата в президенти та свого друга Дональда Трампа.

Зокрема, нещодавно він назвав Трампа «фінансово геніальною людиною» після того, як колишній президент відкрито підтримав Біткоїн (BTC) як «розумні гроші» на конференції Bitcoin 2024.

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За матеріалами finbold.com

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиНовиниСША
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