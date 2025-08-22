На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia

Долар слабшає, інфляційний тиск зростає, а ринки США наближаються до того, що деякі аналітики називають найбільшим перезавантаженням у сучасній історії

Про це йдеться у матеріалі Finbold.

20 серпня на каналі Rich Dad Роберта Кійосакі досвідчений економіст і автор Гаррі Дент озвучив одне з найсуворіших своїх попереджень. Він заявив, що три ключові графіки — Біткоїн (BTC), Nasdaq 100 та Nvidia — чітко сигналізують про майбутній обвал.

Дент, відомий своїми дослідженнями довгострокових циклів, зазначив, що останнє прискорення у сфері технологій, криптовалют та активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, дійшло до тієї точки у життєвому циклі індустрії, коли «струс» майже неминучий.

«На моєму столі три графіки: Nasdaq 100, Біткоїн та Nvidia. Усі три прискорюються, але при цьому перебувають у спадному каналі. Це говорить про те, що ми дуже близькі до піку — а коли він настає, історія показує, що падіння може бути жорстоким», — пояснив він.

Хоча Nvidia у 2024–2025 роках стала лідером серед акцій, пов’язаних зі штучним інтелектом, із вибуховим зростанням, Дент вважає, що ця траєкторія є нежиттєздатною.

«Nvidia — єдина, що ще повністю не досягла піку, можливо, їй залишилося ще 1–2% росту. Але далі діятимуть ті самі сили. Ми бачили масове стимулювання, нові технології вирвалися вперед, а тепер цикл вказує на корекцію», — сказав він.

Криптовалюти також не уникнуть падіння

У полі зору Гаррі Дента опинилася і криптоіндустрія. Попри те що у середині серпня Біткоїн утримувався вище $115 000, а Ефіріум — біля $4 300, економіст попередив: криптовалюти залишаються вразливими до відтоку капіталу, якщо ризикові активи загалом почнуть падати.

«Крипто — це про децентралізацію та автоматизацію фінансів. Це революція, без сумніву, але вона ще на початковому етапі. А це означає високу волатильність. Біткоїн може змінити світ, але він не уникне наступного краху», — підкреслив Дент.

Він наголосив, що хоча з оптимізмом дивиться на довгострокову трансформаційну силу штучного інтелекту та блокчейну, час має вирішальне значення.

«Попри всю мою любов до цих індустрій, усі три графіки говорять мені одне і те саме: у найближчі кілька років імовірний великий крах. Цей струс очистить надлишки та закладе основу для справжньої фази зростання».

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі погодився з обережним прогнозом і закликав інвесторів підготуватися до того, що він назвав «найбільшим крахом в історії». Він порадив скорочувати експозицію у «фальшивих грошах», таких як долар США, і переключатися на тверді активи — золото та срібло. Обидва метали цього року демонструють сильні ралі: золото зросло на 28% від початку року, а срібло — на 29%, майже досягнувши позначки $40 за унцію.

За матеріалами finbold.com.