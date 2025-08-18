На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

Джастін Бонс, засновник Cyber Capital, інвестиційної компанії у сфері криптовалют, попередив, що ймовірність краху Біткоїна (BTC) у найближчі роки залишається високою

За його словами, головна проблема — зменшення винагороди за блок, яка згідно з графіком халвінгів до 2036 року скоротиться до 0,39 BTC.

За нинішніх цін це означатиме річний «бюджет безпеки» мережі близько $2,3 млрд. На думку Бонса, цієї суми буде недостатньо для захисту екосистеми з потенційною капіталізацією у трильйони доларів.

Це падіння прибутковості може зробити атаки 51% економічно вигідними для зловмисників, що дозволить їм маніпулювати транзакціями та підірвати довіру до системи.

Бонс також звернув увагу на жорсткість поточного механізму управління Біткоїном. Команда Bitcoin Core, яка контролює ключові оновлення, відмовляється збільшувати розмір блоків чи дозволяти інфляцію понад встановлений ліміт у 21 млн монет.

Ця негнучкість, яка бере початок ще з «війни за розмір блоків» у 2015–2017 роках, на його думку, може призвести до розколу мережі або інфляції, що дестабілізує систему.

Бонс також застеріг, що розвиток квантових комп’ютерів може зламати криптографічний захист Біткоїна, особливо в старих гаманцях.

Таким чином, поєднання внутрішніх економічних проблем і зовнішніх технологічних ризиків, за словами Бонса, створює основу для сценарію «краху» у проміжку 7–11 років.

Загроза квантових обчислень

Варто зазначити, що хоча Бонс і попереджає про крах Біткоїна, посилаючись на кілька чинників, значна частина дискусії зосереджується на потенційному впливі квантових комп’ютерів, а експерти розділилися у прогнозах.

Більшість погоджується, що квантові обчислення неминуче становитимуть загрозу для Біткоїна, але розходяться в оцінці строків.

Наприклад, Крейг Гідні з Google вважає, що «вікно ризику» може відкритися у 2030–2035 роках, тоді як Адам Бек із Blockstream припускає, що це станеться щонайменше через два десятиліття.

Інші ж, такі як Девід Карвалью з Naoris Protocol та інвестор Чамат Палліхапітія, застерігають, що це може трапитися протягом п’яти років, під загрозою опиниться до 30% усіх монет.

Джерело: Finbold.