close-btn
PaySpaceMagazine

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

18.08.2025 17:20
Ольга Деркач

Джастін Бонс, засновник Cyber Capital, інвестиційної компанії у сфері криптовалют, попередив, що ймовірність краху Біткоїна (BTC) у найближчі роки залишається високою

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт Фото: chatgpt.com

За його словами, головна проблема — зменшення винагороди за блок, яка згідно з графіком халвінгів до 2036 року скоротиться до 0,39 BTC.

За нинішніх цін це означатиме річний «бюджет безпеки» мережі близько $2,3 млрд. На думку Бонса, цієї суми буде недостатньо для захисту екосистеми з потенційною капіталізацією у трильйони доларів.

Це падіння прибутковості може зробити атаки 51% економічно вигідними для зловмисників, що дозволить їм маніпулювати транзакціями та підірвати довіру до системи.

Бонс також звернув увагу на жорсткість поточного механізму управління Біткоїном. Команда Bitcoin Core, яка контролює ключові оновлення, відмовляється збільшувати розмір блоків чи дозволяти інфляцію понад встановлений ліміт у 21 млн монет.

Ця негнучкість, яка бере початок ще з «війни за розмір блоків» у 2015–2017 роках, на його думку, може призвести до розколу мережі або інфляції, що дестабілізує систему.

Бонс також застеріг, що розвиток квантових комп’ютерів може зламати криптографічний захист Біткоїна, особливо в старих гаманцях.

Цікаве по темі: 3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Таким чином, поєднання внутрішніх економічних проблем і зовнішніх технологічних ризиків, за словами Бонса, створює основу для сценарію «краху» у проміжку 7–11 років.

Загроза квантових обчислень

Варто зазначити, що хоча Бонс і попереджає про крах Біткоїна, посилаючись на кілька чинників, значна частина дискусії зосереджується на потенційному впливі квантових комп’ютерів, а експерти розділилися у прогнозах.

Більшість погоджується, що квантові обчислення неминуче становитимуть загрозу для Біткоїна, але розходяться в оцінці строків.

Наприклад, Крейг Гідні з Google вважає, що «вікно ризику» може відкритися у 2030–2035 роках, тоді як Адам Бек із Blockstream припускає, що це станеться щонайменше через два десятиліття.

Інші ж, такі як Девід Карвалью з Naoris Protocol та інвестор Чамат Палліхапітія, застерігають, що це може трапитися протягом п’яти років, під загрозою опиниться до 30% усіх монет.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Найбільший у світі суверенний фонд збільшив вкладення в Біткоїн

2 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $10 000

XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Найбільший у світі суверенний фонд збільшив вкладення в Біткоїн 18.08.2025

Найбільший у світі суверенний фонд збільшив вкладення в Біткоїн
Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі 15.08.2025

Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі
Сатоші Накамото тепер багатший за Білла Гейтса 14.08.2025

Сатоші Накамото тепер багатший за Білла Гейтса
Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі 14.08.2025

Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі
Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози 13.08.2025

Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози
Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим» 12.08.2025

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  20:40

Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя»

 Сьогодні  19:50

Уряд готує п’ятирічний мораторій на перевірки бізнесу

 Сьогодні  19:00

XRP може впасти до $2 — криптоаналітик

 Сьогодні  18:10

Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ

 Сьогодні  17:20

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

 Сьогодні  16:30

Фінансова та статистична звітність знову стає обов’язковою — Держстат

 Сьогодні  15:40

CEO NovaPay йде з посади

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.