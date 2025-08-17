close-btn
2 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $10 000

17.08.2025 13:00
Ольга Деркач

На ринку триває криптовалютний булран, багато альткоїнів демонструють стрімке зростання, і частина з них має потенціал для подальшого ривка

Фото: chatgpt.com

Видання Finbold виділило два альткоїни, які варто розглянути до купівлі. Інвестиція навіть по $100 у кожен токен може принести до $10 000, за словами аналітиків.

Kaspa (KAS)

Сильна сторона Kaspa — технологія blockDAG, що забезпечує швидку обробку транзакцій. Саме це робить актив перспективним на фоні підвищеного інтересу інвесторів. На момент написання матеріалу KAS торгувався на рівні $0,089, а ключовий опір знаходиться у зоні $0,10–0,11.

Зростання може прискоритися перед запуском смарт-контрактів, запланованим на 31 серпня. Цей етап може відкрити Kaspa шлях у DeFi та реальні застосунки. Якщо розвиток буде успішним, токен зможе конкурувати з такими гравцями, як Ethereum та Solana, а поточний булцикл стане каталізатором подальшого росту.

Читайте також: XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

Aptos (APT)

Aptos, своєю чергою, поступово займає нішу на ринку смарт-контрактів. На момент написання токен торгувався у межах $4,68. Хоча короткостроково ринок залишається під тиском ведмежих настроїв, аналітики уважно стежать за підтримкою на $4,65. У разі пробиття рівня опору $4,85–5 відкривається шлях до зростання.

Попри недавні розблокування токенів, які збільшили пропозицію, ціна показує стійкість — попит зберігається. Екосистема Aptos продовжує розширюватися через DeFi-інтеграції, хакатони та експерименти з токенізацією реальних активів.

Отже, якщо ці фундаментальні фактори спрацюють, Kaspa та Aptos можуть стати ключовими гравцями сезону альткоїнів. Попри ризик волатильності, саме вони виділяються як перспективні ставки в гонитві за швидким прибутком.

Зауважимо, що цей матеріал не є фінансовою чи інвестиційною порадою. Інформація наведена виключно з метою ознайомлення. Будь-які рішення щодо купівлі ризикових активів варто приймати тільки після детального аналізу ринку та окремих проєктів.

