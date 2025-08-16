close-btn
XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

16.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Хоч ринок криптовалют рідко буває спокійним, цей рік особливо бурхливий для інвесторів. Попри те, що BTC залишається лідером, два популярні та добре відомі альткоїни — Ethereum (ETH) та XRP (XRP) — також привернули увагу значним зростанням. Який з них краще обрати?

XRP vs Ethereum: яка криптовалюта краще для довгострокової інвестиції

Фото: chatgpt.com

Масове прийняття може підняти ціну XRP

Технологія, що лежить в основі банківських розрахунків, є безпечною та корисною, але має серйозні недоліки: транзакції можуть тривати дні, особливо при міжнародних переказах, і часто залучають кількох посередників із високими комісіями.

Компанія Ripple, що стоїть за XRP, створила блокчейн та токен, щоб зробити фінансові перекази швидшими, дешевшими та безпечнішими. Інвестиційна теза для монети завжди полягала в тому, що чим більше банків приймають технологію Ripple, тим вищий попит на XRP і його ціна.

Однак банки можуть використовувати блокчейн Ripple без прямого використання XRP, отримуючи економію часу та коштів без ризику володіння волатильним активом. Виняток — продукт On-Demand Liquidity (ODL), який допомагає банкам вирішувати проблеми ліквідності у міжнародних платежах, використовуючи XRP як проміжний актив.

Проблема у тому, що більшість великих фінансових установ не мають таких проблем із ліквідністю, а значить, масштабне прийняття ODL малоймовірно. До того ж Ripple купила платформу Rail для стейблкоїнів, що може ще більше знизити попит на XRP. Масове прийняття стейблкоїнів потенційно може навіть замінити XRP у системі ODL.

При цьому, нещодавно криптокити почали скуповувати сотні мільйонів XRP. Ба більше, після п’яти років затяжний процес між Ripple та Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) нарешті завершено.

Читайте також: Капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму: що далі

Ethereum — основа ринку стейблкоїнів

У Ethereum ситуація інша. Піонер смарт-контрактів підтримує більшість транзакцій зі стейблкоїнами, особливо USDC. Кожна транзакція на Ethereum потребує сплати невеликої комісії в ETH, частина якої спалюється, зменшуючи загальну пропозицію токену. Чим більше активність у мережі, тим більше ETH знищується, що впливає на ціну.

У XRP також відбувається спалювання токенів, але кількість мінімальна і майже не впливає на ціну.

Зауважимо, що за даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, пара ETH/USD досягла внутрішньоденного максимуму майже $4,78 тис. у четвер, 14 серпня, трохи нижче історичного піку $4 867, зафіксованого в листопаді 2021 року.

Кращий довгостроковий вибір

Зростання стейблкоїнів може визначити наступну хвилю прийняття криптовалют. Для XRP це більше ризик, ніж вигода, тоді як для Ethereum — навпаки: більше транзакцій спалює ETH і зменшує пропозицію, стимулюючи зростання ціни.

Крім стейблкоїнів, можливості смарт-контрактів Ethereum, токенізації акцій та інші фінансові застосування роблять його кращим довгостроковим активом.

За матеріалами aol.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
