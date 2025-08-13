close-btn
SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple

13.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Після п’яти років затяжний процес між Ripple та Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) нарешті завершено

SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple

SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple Фото: freepik.com

За словами комісарки Гестер Пірс, тепер SEC зможе спрямувати зусилля на створення чіткого регуляторного середовища для криптоіндустрії США.

Її позицію підтримав голова SEC Пол Аткінс, який додав, що відомство також зосередиться на стимулюванні інновацій та захисті інвесторів.

Втім, учасників ринку найбільше цікавить поява ETF на XRP. Генеральний директор Canary Capital Стівен МакКлерг навіть припустив, що вони можуть перевершити за популярністю Ethereum-ETF після запуску.

МакКлерг зазначив, що винагороди від стейкінгу Ethereum (зазвичай 2–3% на рік) не дуже привабливі для інвесторів, адже власники токенів можуть отримувати прибуток напряму. XRP ж взагалі не підтримує стейкінг, тож інвестори фондів нічого не втрачатимуть.

Цікаве по темі: Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

Він також підкреслив домінування XRP у сфері блокчейн-рішень для фінансових послуг — від міжнародних переказів та ремітенсів до міжбанківських розрахунків. Крім того, на його думку, підтримка спільноти може забезпечити значний приплив коштів — до $5 млрд у перший місяць.

Чи з’явиться XRP-ETF уже цього року

Оптимістичні прогнози супроводжують чутки про можливу заявку на запуск XRP ETF від BlackRock, хоча компанія вже заперечувала такі плани.

Втім, МакКлерг не єдиний, хто так думає. Президент NovaDius Wealth Нейт Джерасі вважає, що BlackRock просто чекала завершення справи, перш ніж робити серйозні кроки.

Джерасі звернув увагу на значні інвестиції у ф’ючерсні фонди XRP (понад $1 млрд менш ніж за пів року) як доказ того, що попит на спотові ETF може бути значним. Аналітики Bloomberg Джеймс Сейффарт та Ерік Балчунас оцінюють імовірність схвалення XRP ETF SEC у 2025 році в 95%.

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
