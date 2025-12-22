close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ анонсував видання «Гривня. Більше ніж гроші»

22.12.2025 10:10
Микола Деркач

Нацбанк України та Національний центр «Український Дім» провели анонс видання «Гривня. Більше ніж гроші» для банківської спільноти. Захід відбувся в НБУ

НБУ анонсував видання «Гривня. Більше ніж гроші»

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Презентація книги «Гривня. Більше ніж гроші» для учасників, партнерів проєкту та широкої аудиторії відбудеться в січні в Українському Домі.

Однойменна виставка-експедиція, реалізована Національним банком України спільно з Національним центром «Український Дім», об’єднала історичні, символічні й мистецькі аспекти в масштабному дослідженні української національної валюти – і продовжує документацію цього процесу у виданні «Гривня. Більше ніж гроші».

Андрій Пишний, Голова Національного банку України та автор ідеї проєкту, зазначив:

«Організовуючи виставку-експедицію «Гривня. Більше ніж гроші», ми навіть не уявляли, наскільки вражаючий ефект вона матиме. Понад 35 тисяч відвідувачів, із них близько третини – діти та підлітки, черги до кас та численний резонанс у медіа спонукали нас до розвитку розмови про історію національної валюти».

Читайте також: Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

«Тепер – у форматі друкованого видання. Завдяки підтримці партнерів та експертизі наших команд з’явився справжній артефакт – понад 600 сторінок, що розповідають захопливу історію про те, як наші гроші відображають історію України. Кожен ескіз, кожен портрет, кожна банкнота чи монета є свідченнями еволюції української держави, символом її національної ідентичності. І ця розмова – варта уваги».

У книзі зібрані унікальні артефакти та свідчення, що відображають тяглість грошової традиції та висвітлюють постаті, які творили образ гривні крізь роки. Видання представляє рідкісні архівні матеріали, що не демонструвалися раніше, зокрема фотокопії знищених ескізів грошових знаків, створених українськими митцями XX століття.

У діалог із цими артефактами вступають роботи сучасних авторів, зокрема спеціально створені для виставки-експедиції. У цьому синтезі класичного та сучасного мистецтва – через роботи 55 художників – гривня постає не лише матеріальним еквівалентом вартості, а й простором осмислення нашого спільного культурного досвіду.

«Гривня – це дійсно більше ніж гроші. Це маркер нашої національної ідентичності, носій колективної пам’яті та символ держави – тієї омріяної нами України, яку поколіннями виборювали й творили найкращі з нас», – зазначає Ольга Вієру, директорка Національного центру «Український Дім».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ переглянув облікову ставку — деталі дискусії 22.12.2025

НБУ переглянув облікову ставку — деталі дискусії
НБУ оприлюднив оновлені дані про зовнішній сектор і фінансові потоки 21.12.2025

НБУ оприлюднив оновлені дані про зовнішній сектор і фінансові потоки
НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту та перелік ризиків для фінкомпаній 17.12.2025

НБУ оновить вимоги до внутрішнього аудиту та перелік ризиків для фінкомпаній
НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов 16.12.2025

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов
НБУ оштрафував фінансову компанію 16.12.2025

НБУ оштрафував фінансову компанію
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:10

Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

 Сьогодні  16:00

Магнітні бурі досягли критичних рівнів: Сонце лихоманить

 Сьогодні  14:50

НБУ переглянув облікову ставку — деталі дискусії

 Сьогодні  13:40

Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки

 Сьогодні  12:30

Світ прямує до глобальної рецесії — провідний економіст

 Сьогодні  11:20

Український виробник захищеного звʼязку HIMERA залучив $2,5+ млн — Федоров

 Сьогодні  10:10

НБУ анонсував видання «Гривня. Більше ніж гроші»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.