НБУ анонсував видання «Гривня. Більше ніж гроші»

Нацбанк України та Національний центр «Український Дім» провели анонс видання «Гривня. Більше ніж гроші» для банківської спільноти. Захід відбувся в НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Презентація книги «Гривня. Більше ніж гроші» для учасників, партнерів проєкту та широкої аудиторії відбудеться в січні в Українському Домі.

Однойменна виставка-експедиція, реалізована Національним банком України спільно з Національним центром «Український Дім», об’єднала історичні, символічні й мистецькі аспекти в масштабному дослідженні української національної валюти – і продовжує документацію цього процесу у виданні «Гривня. Більше ніж гроші».

Андрій Пишний, Голова Національного банку України та автор ідеї проєкту, зазначив:

«Організовуючи виставку-експедицію «Гривня. Більше ніж гроші», ми навіть не уявляли, наскільки вражаючий ефект вона матиме. Понад 35 тисяч відвідувачів, із них близько третини – діти та підлітки, черги до кас та численний резонанс у медіа спонукали нас до розвитку розмови про історію національної валюти».

Читайте також: Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

«Тепер – у форматі друкованого видання. Завдяки підтримці партнерів та експертизі наших команд з’явився справжній артефакт – понад 600 сторінок, що розповідають захопливу історію про те, як наші гроші відображають історію України. Кожен ескіз, кожен портрет, кожна банкнота чи монета є свідченнями еволюції української держави, символом її національної ідентичності. І ця розмова – варта уваги».

У книзі зібрані унікальні артефакти та свідчення, що відображають тяглість грошової традиції та висвітлюють постаті, які творили образ гривні крізь роки. Видання представляє рідкісні архівні матеріали, що не демонструвалися раніше, зокрема фотокопії знищених ескізів грошових знаків, створених українськими митцями XX століття.

У діалог із цими артефактами вступають роботи сучасних авторів, зокрема спеціально створені для виставки-експедиції. У цьому синтезі класичного та сучасного мистецтва – через роботи 55 художників – гривня постає не лише матеріальним еквівалентом вартості, а й простором осмислення нашого спільного культурного досвіду.

«Гривня – це дійсно більше ніж гроші. Це маркер нашої національної ідентичності, носій колективної пам’яті та символ держави – тієї омріяної нами України, яку поколіннями виборювали й творили найкращі з нас», – зазначає Ольга Вієру, директорка Національного центру «Український Дім».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати