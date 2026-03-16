У Дії з’явиться нова функція

16.03.2026 17:10
Ольга Деркач

У Дії запустили бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків — втрата роботи через агресію рф

Про це повідомила пресслужба Дії

«Війна позбавила мільйони українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, запускаємо запис на бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи». Долучайтеся до тестування, якщо через війну залишилися без роботи чи доходу», — йдеться у матеріалі.

Хто може подати заяву?

Стати тестувальником нової послуги можуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну. Подати заяву можуть:

  • наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом);
  • фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);
  • самозайняті особи;
  • особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Читайте також: У Дії запустили нову можливість бронювання працівників

Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучайтеся до тестування за посиланням.

Технології Мінцифри для захисту прав кожного: тестуйте в Дії та наближайте виплату справедливої компенсації.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-української Програма EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінилася частка непрацюючих кредитів у січні — НБУ

НБУ оштрафував «Акцент-Банк»: причина

Кого та на скільки оштрафував НБУ в лютому 2026

Новини по темі
У Дії запустили нову можливість бронювання працівників 13.03.2026

У Дії запустили нову можливість бронювання працівників
У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК 06.03.2026

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК
У Дії з’явилася нова військова облігація 03.03.2026

У Дії з’явилася нова військова облігація
Мінцифра оновила сервіс перевірки е-підписів 24.02.2026

Мінцифра оновила сервіс перевірки е-підписів
Дія запускає нову функцію для українців за кордоном 23.02.2026

Дія запускає нову функцію для українців за кордоном
Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот 16.02.2026

Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  18:20

Глобальне потепління на Землі прискорилося — учені

 Сьогодні  17:10

У Дії з’явиться нова функція

 Сьогодні  16:00

Фактори, які можуть розхитати крипторинок цього тижня

 Сьогодні  14:50

Київстар планує запустити власний цифровий банк

 Сьогодні  12:30

Кійосакі визнав, що може помилятися щодо Біткоїна

 Сьогодні  11:20

Світ наближається до жорсткого економічного колапсу — трейдер

 Сьогодні  10:10

Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу

 Всі новини
