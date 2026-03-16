У Дії з’явиться нова функція

У Дії запустили бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків — втрата роботи через агресію рф

Про це повідомила пресслужба Дії

«Війна позбавила мільйони українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, запускаємо запис на бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи». Долучайтеся до тестування, якщо через війну залишилися без роботи чи доходу», — йдеться у матеріалі.

Хто може подати заяву?

Стати тестувальником нової послуги можуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну. Подати заяву можуть:

наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом);

фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);

самозайняті особи;

особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучайтеся до тестування за посиланням.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-української Програма EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

