У яких регіонах найбільше резидентів Дія.City — Мінцифри

22.05.2026 11:50
Ольга Деркач

Український ІТ-бізнес дедалі активніше розвивається не лише у столиці, а й у регіонах. У різних областях зростають локальні ІТ-комʼюніті, з’являються нові продуктові компанії, R&D-команди та стартапи. Про це свідчить нова аналітика Мінцифри щодо розподілу резидентів Дія.City по країні

Станом на зараз Дія.City об’єднує понад 4 300 компаній, у яких працюють більш як 169 тис. ІТ-спеціалістів. Лише за перші чотири місяці 2026 року резиденти спецрежиму сплатили 17,3 млрд грн податків.

У Мінцифри зазначають, що компанії Дія.City вже формують майже 80% усієї ІТ-галузі України. Серед напрямів, які розвивають резиденти, — оборонні технології, інформаційне моделювання будівель, штучний інтелект (AI), фінансові сервіси, робототехніка та медичні технології.

Найбільша концентрація резидентів залишається у Києві. У столиці зареєстровано 2 376 компаній, що фактично становить половину всієї екосистеми Дія.City. Таким чином Київ зберігає статус головного технологічного хабу країни.

До п’ятірки регіонів-лідерів також увійшли Львівська, Дніпропетровська, Харківська та Київська області. Це свідчить про поступове посилення регіональних ІТ-центрів навіть в умовах повномасштабної війни.

У Мінцифри наголошують, що резиденти Дія.City працюють по всій Україні — від західних областей до прифронтових регіонів. Відомство вважає це показником стійкості українського технологічного сектору та його здатності масштабуватися попри складні умови.

Дія.City працює з лютого 2022 року та позиціонується як спеціальний правовий і податковий простір для технологічного бізнесу. Проєкт покликаний створити сприятливі умови для розвитку й масштабування ІТ-компаній в Україні.

Для резидентів Дія.City доступні пільгові податкові умови, гнучкі формати співпраці з фахівцями, інструменти для залучення венчурних інвестицій, механізми побудови прозорої корпоративної структури та гарантії захисту інтелектуальної власності.

Окрему увагу у межах простору приділяють розвитку інноваційних напрямів — від виробництва дронів та біонічних протезів до BIM-технологій і R&D-проєктів.

Джерело: Мінцифри.

