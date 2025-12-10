Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи

Станом на 1 грудня 2025 року в Україні налічується 3 114 резидентів Дія.City. За перше півріччя 2025 року виторг резидентів, які оприлюднили фінзвітність, становив 267,6 млрд грн. Понад 300 компаній із вибірки мають 100% іноземний капітал — переважно з представниками зі США, Кіпру та Естонії

Дія.City — спеціальний правовий і податковий режим для розвитку IT в Україні. Він дає резидентам окремі умови оподаткування та правові інструменти, а статус резидента під час дослідження використовується як первинний фільтр для відсіву компаній-одноденок і непрозорих бізнесів.

Головні характеристики резидентів

У 2025 році резидентами стали понад половина досліджуваних компаній — 1 821. Висока активність була і у 2024-му: до Реєстру Дія.City включили 709 підприємств. Першим резидентом стало ТОВ Riface Ukraine, яке розробляє мобільні AI-застосунки: компанію внесли до Реєстру 15.02.2022 року.

Середній «вік» чинних резидентів Дія.City перевищує 3 роки, але 46,4% (1 445 компаній) зареєстровані менше року тому. «Найстарша» компанія — ТОВ Quartz з Черкас (понад 33 роки від дати реєстрації), «наймолодша» — ТОВ Voit Tech з Києва (менше місяця), яке стало резидентом наприкінці листопада 2025 року. Також 16 юросіб мають кілька записів у Реєстрі: вони набували статус резидента, були виключені, а потім знову включені.

Лідер за кількістю резидентів — Київ (1 704 компанії). Далі йдуть Львівська (435), Дніпропетровська (167), Київська (136) та Харківська (131) області.

Більшість компаній (2 639) мають основний КВЕД «Інформація та телекомунікації». Для 132 резидентів основна діяльність — професійна, наукова та технічна, ще 6% компаній працюють у «Виробництві інших транспортних засобів».

За фінзвітністю, у 2024 році загальна чисельність персоналу 1 617 компаній з Реєстру становила 67 757 осіб, а у 2023-му в 1 022 резидентів працювали 39 805 людей.

Нарощення виручки та збільшення персоналу

У 2023 році виручку понад нуль задекларували 908 резидентів Дія.City — разом 123,8 млрд грн. У 2024-му прозвітувала приблизно половина резидентів: 1 474 компанії показали сукупну виручку 209,2 млрд грн. У 2025 році фінзвітність за кожен із трьох кварталів подавали близько 500 компаній (частина — за всі квартали, частина — лише за окремі). Загальна виручка тих, хто оприлюднив показники за 3 квартали 2025 року, становить 267,6 млрд грн: 59,04 млрд грн у 1 кварталі (497 компаній), 105,37 млрд грн у 2 кварталі (515), 103,16 млрд грн у 3 кварталі (522).

Найбільший виторг серед компаній, що оприлюднили звітність за 2024 рік, отримали Globallogic Ukraine (11,7 млрд грн) та Epam Digital (7,5 млрд грн) — учасниками обох є компанії зі США. Далі йдуть Skrintek (6,5 млрд грн), Techavtofart Pivden (5,4 млрд грн), Ajax Systems Manufacturing (4,5 млрд грн) та Fire Point (4,3 млрд грн). До топу також увійшли SoftServe Technologies (3,8 млрд грн), Fintech Band (3,7 млрд грн), Smart Machinery Solutions (3,7 млрд грн), НВП Укроргсинтез (3,3 млрд грн), Aviation Manufacturing Company Skaeton (3,2 млрд грн) і Highload Solutions (3,2 млрд грн). П’ятнадцятку замикають Squad Ukraine, Tietoevry Create Ukraine та Megogo; перші дві компанії на 100% належать іноземним юрособам (Кіпр і Швеція відповідно).

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

Іноземні власники резидентів Дія.City та корпоративні групи

314 компаній (10%), включених до Реєстру Дія.City, є юридичними особами із 100% іноземним капіталом. Тобто учасниками та/або акціонерами виступають іноземні фізичні та/або юридичні особи. Майже чверть із них (78 підприємств) мають у структурі власності представників зі США, ще 48 компаній — із кіпрськими юрособами, а 29 резидентів на 100% належать власникам з Естонії. Водночас кінцевими бенефіціарами таких компаній можуть бути як іноземці, так і громадяни України.

Ще 201 компанія-резидент Дія.City пов’язана зі 142 корпоративними групами в системі YouControl: одна компанія може входити одразу до кількох груп, так само як і кілька компаній — до однієї.

Найбільше підприємств у своєму складі мають корпоративні групи Елекс (8), Фінтех Бенд (9) та СофтСерв (6). Компанії з двох останніх груп також входять до десятки найдохідніших резидентів Дія.City за підсумками 2024 року.

Ймовірні ризикові зв’язки

Станом на 01.12.2025 року одну компанію з Реєстру Дія.City перереєстровано за російським законодавством. У двох підприємств співвласниками є громадяни білорусі, а юрособа-учасник одного з резидентів на 83% належить російській компанії. Ще дві компанії, ймовірно, мають певні зв’язки з російськими юрособами.

Крім того, 11 підприємств із вибірки входять до холдингу (групи), де інший учасник зареєстрований за законодавством Російської Федерації. Серед них є компанія, учасника якої внесено до переліку Entity List Бюро промисловості та безпеки (BIS) США, через що до нього застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Джерело: YouControl.