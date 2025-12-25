Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі

Робота в держсекторі може бути технологічною, гнучкою та вільною від бюрократії. Це довела команда Дії, яка перемогла у щорічній Премії HR-бренд з проєктом Digital People Hub

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

«Digital People Hub — це наш розумний помічник, який трансформував процеси найму та онбордингу, щоб звільнити команду від рутини та залишити час на головне — людей і стратегію», — йдеться у повідомленні.

Як він змінив роботу?

Найм відбувається швидше. Час на закриття однієї вакансії скоротився на ~45%. Це дозволяє гнучко реагувати на потреби команд.

Менше рутини. Штучний інтелект автоматизував надсилання листів та первинну обробку резюме, знявши ~87% дрібних адміністративних задач.

Якісні інтерв'ю. Персоналізовані питання генеруються автоматично, що скоротило час на підготовку рекрутерів на 80% та зробило співбесіди більш змістовними й об'єктивними.

Швидкий онбординг. Замість стосів паперових інструкцій новачків зустрічають 3D-аватари та інтерактивні гіди, які простою мовою пояснюють всі деталі.

Підтримка 24/7.Типові запитання співробітників закриває Slack-бот, розвантажуючи HR-команду для більш важливих завдань.

На кожному етапі — від подання резюме до оферу — кандидати отримують персоналізований фідбек, а не шаблонні відповіді. Це формує новий стандарт комунікації у держсекторі.

«Дія — це не лише сервіси в смартфоні. Це насамперед команда, яка робить ці зміни можливими. Ми задаємо тренди не тільки в технологіях, а й у корпоративній культурі: працюємо за методологією OKR, впроваджуємо digital-first підходи та інвестуємо в розвиток, — зазначають у Мінцифри. — У нас є розмовні та книжкові клуби, спортивні спільноти та освітні тренінги. Ми доводимо: робота на державу — це можливість створювати продукти національного масштабу, які впливають на життя мільйонів, і при цьому розвиватися в середовищі, що надихає».

Слідкуйте за оновленнями — скоро відкриються нові можливості приєднатися до команди, що будує найзручнішу державу у світі.

