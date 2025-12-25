close-btn
PaySpaceMagazine

Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі

25.12.2025 11:20
Микола Деркач

Робота в держсекторі може бути технологічною, гнучкою та вільною від бюрократії. Це довела команда Дії, яка перемогла у щорічній Премії HR-бренд з проєктом Digital People Hub

Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі

Фото: Дія

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

«Digital People Hub — це наш розумний помічник, який трансформував процеси найму та онбордингу, щоб звільнити команду від рутини та залишити час на головне — людей і стратегію», — йдеться у повідомленні.

Як він змінив роботу?

  • Найм відбувається швидше.Час на закриття однієї вакансії скоротився на ~45%. Це дозволяє гнучко реагувати на потреби команд.
  • Менше рутини.Штучний інтелект автоматизував надсилання листів та первинну обробку резюме, знявши ~87% дрібних адміністративних задач.
  • Якісні інтерв’ю.Персоналізовані питання генеруються автоматично, що скоротило час на підготовку рекрутерів на 80% та зробило співбесіди більш змістовними й об’єктивними.
  • Швидкий онбординг.Замість стосів паперових інструкцій новачків зустрічають 3D-аватари та інтерактивні гіди, які простою мовою пояснюють всі деталі.
  • Підтримка 24/7.Типові запитання співробітників закриває Slack-бот, розвантажуючи HR-команду для більш важливих завдань.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

На кожному етапі — від подання резюме до оферу — кандидати отримують персоналізований фідбек, а не шаблонні відповіді. Це формує новий стандарт комунікації у держсекторі.

«Дія — це не лише сервіси в смартфоні. Це насамперед команда, яка робить ці зміни можливими. Ми задаємо тренди не тільки в технологіях, а й у корпоративній культурі: працюємо за методологією OKR, впроваджуємо digital-first підходи та інвестуємо в розвиток, — зазначають у Мінцифри. — У нас є розмовні та книжкові клуби, спортивні спільноти та освітні тренінги. Ми доводимо: робота на державу — це можливість створювати продукти національного масштабу, які впливають на життя мільйонів, і при цьому розвиватися в середовищі, що надихає».

Слідкуйте за оновленнями — скоро відкриються нові можливості приєднатися до команди, що будує найзручнішу державу у світі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок 23.12.2025

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок
У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків 20.12.2025

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків
Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City 18.12.2025

Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City
У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація 14.12.2025

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація
Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію 11.12.2025

Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію
Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи 10.12.2025

Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  11:20

Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі

 Сьогодні  10:10

Як приєднатися до Клубу білого бізнесу

 24.12.2025  18:20

Національний банк оштрафував небанк на 2,9 млн грн та відкликав ліцензії двом фінустановам

 24.12.2025  18:20

Скільки грошей передбачено у бюджеті на підтримку бізнесу та економіки у 2026

 24.12.2025  17:10

Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE

 24.12.2025  14:50

НБУ застосував захід впливу до небанківської фінансової установи

 24.12.2025  13:40

Чи може Біткоїн впасти нижче $40 000 — прогноз експерта

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.