Естонський ЮТЕ БАНК виходить на ринок України

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вивів «ЮТЕ БАНК» із перехідного статусу — установа починає повноцінну роботу на банківському ринку України. Банк був створений на базі неплатоспроможного АТ «РВС БАНК» як частина процедури врегулювання

Національний банк України підтвердив, що «ЮТЕ БАНК» відповідає всім вимогам щодо капіталу та ліквідності. Після цього Фонд припинив повноваження свого куратора.

Перший кейс із іноземним інвестором

За словами директорки-розпорядниці Фонду гарантування вкладів Ольги Білай, цей випадок став першим в Україні прикладом створення перехідного банку із залученням іноземного інвестора.

«Цей кейс демонструє, що врегулювання банків насамперед є механізмом збереження бізнесу та його подальшого розвитку. Фонд створив новий банк, який продовжить працювати на українському ринку. Це результат системної роботи Фонду та реалізація найкращих підходів до врегулювання неплатоспроможних банків. Приклади врегулювання банків, здійснені Фондом, відповідають директивам ЄС, які ми поступово інтегруємо в українську систему гарантування вкладів», — зазначила вона.

Це також третій кейс врегулювання банку, реалізований під час повномасштабної війни.

Продаж банку та новий власник

100% акцій «ЮТЕ БАНКУ» ще 15 січня придбала естонська банківська група Iute Group AS. Вона стала переможцем відкритого конкурсу з виведення АТ «РВС БАНК» з ринку.

У Фонді зазначили, що серед кількох пропозицій обрали варіант, який відповідав принципу найменших витрат.

Голова Iute Group AS Тармо Сілд назвав вихід банку на ринок важливим етапом для компанії: «Успішне проходження перевірки Національного банку України, завершення статусу перехідного банку та вихід на ринок як повноцінного функціонуючого банку є важливою віхою для «ЮТЕ БАНКУ» в Україні. Зараз ми зосереджені на створенні цифрового банку, який надаватиме щоденні фінансові послуги клієнтам в Україні».

Ставка на цифровий формат

«ЮТЕ БАНК» працюватиме як цифровий банк із фокусом на роздрібних клієнтах. Установа пропонуватиме базові фінансові послуги — депозити, кредити, платежі та валютні операції.

Очільник банку Артур Муравицький заявив, що найближчим пріоритетом є відновлення сервісів для клієнтів, а далі — запуск цифрових фінансових рішень.

Що означає модель перехідного банку

Створення «ЮТЕ БАНКУ» є прикладом застосування механізму bridge bank, який використовується у світовій практиці. Такий підхід дозволяє зберегти активи та клієнтську базу, забезпечити безперервність обслуговування і підтримати довіру до банківської системи.

У Фонді наголошують, що ця модель залишається ключовим інструментом для стабілізації банківського сектору та захисту вкладників в Україні.

Джерело: ФГВФО.