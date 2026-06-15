НБУ випустив нові пам’ятні монети

Національний банк України 12 червня ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 грн. Вони продовжують серію «Ми сильні. Ми разом» та присвячені Миколаївській і Одеській областям

У Нацбанку зазначають, що серія покликана розповідати історію України через її регіони та людей, які своєю працею й стійкістю зміцнюють державу. Цього разу увагу приділили південним областям, які від початку повномасштабної війни стали символом незламності та боротьби за свободу.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що Миколаївщина та Одещина залишаються важливими економічними й логістичними центрами країни, забезпечуючи зв’язок України зі світом навіть у складних умовах війни.

«Сьогодні ми закарбовуємо в металі незламність українського Півдня та людей, які боронять, відновлюють і розвивають свої громади в найскладніші часи. Бо ми сильні, коли ми разом», — зазначив він.

Дизайн нових монет

Обидві монети виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом та мають номінал 10 грн.

Аверс повністю повторює дизайн обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

Читайте також: НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

Головним елементом реверсу стала стилізована мапа України з адміністративними межами областей. На кожній монеті окремо виділено регіон, якому вона присвячена: Миколаївську або Одеську область.

Авторкою дизайну реверсу стала Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором виступив Володимир Дем’яненко.

Нові монети є повноцінним платіжним засобом і прийматимуться по всій території України без будь-яких обмежень за номіналом 10 грн.

НБУ поступово передаватиме їх банкам та компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам. Загалом в обіг планують випустити по 2 млн монет кожного виду.

Частину тиражу буде сформовано у спеціальні ролики по 25 монет. Тираж таких роликів становитиме 15 тис. штук для кожної області.

Придбати колекційні ролики можна буде через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банки-дистриб’ютори.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ назвав можливі терміни IPO ПриватБанку

Як змінився небанківський ринок у травні — НБУ

Інфляція в Україні почала сповільнюватися — НБУ

Джерело: НБУ.