Якою буде ціна Біткоїна у липні — прогноз

Згідно з прогнозом моделі Bitcoin Rainbow Chart, до 1 липня 2026 року Біткоїн може торгуватися в діапазоні від $99 143 до $1,16 млн залежно від того, в якій оціночній зоні опиниться актив у межах моделі

Довгострокова модель оцінки показує, що поточна ціна BTC перебуває навіть нижче найнижчого прогнозованого рівня Rainbow Chart для липня 2026 року. Водночас модель не намагається передбачити точну майбутню ціну. Вона використовує логарифмічну криву зростання, щоб визначити, чи є Біткоїн історично недооціненим, справедливо оціненим або переоціненим.

Згідно з розрахунками, найнижча зона «Fire Sale!» («Розпродаж») розташована на рівні $99 143 і вказує на вкрай сильну недооціненість активу. Вище знаходиться зона «BUY!» («Купуй») на рівні $134 755, далі — «Accumulate» («Накопичення») з ціною $184 990 та «Still Cheap» («Все ще дешево») на рівні $249 738. Усі ці рівні свідчать про те, що Біткоїн залишається недооціненим відносно свого довгострокового тренду.

Зона «HODL» прогнозується на рівні $337 147 і зазвичай вважається територією справедливої оцінки. Вище розташована зона «Is this a bubble?» («Чи не бульбашка це?») на рівні $463 190, а «FOMO Intensifies» («FOMO посилюється») оцінюється у $637 764, що відображає зростання спекулятивного попиту.

Найвищими зонами оцінки моделі є «Sell. Seriously, sell!» («Продавай. Серйозно, продавай!») на рівні $856 171 та «Maximum Bubble Territory» («Територія максимальної бульбашки») на рівні $1 164 644. Історично такі значення відповідали перегрітим ринковим умовам.

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За поточної ціни Біткоїн перебуває приблизно на 53,5% нижче прогнозованого рівня «Fire Sale!» для липня 2026 року. Щоб досягти зони справедливої оцінки «HODL», активу необхідно зрости приблизно на 422%. Перехід до зони «Maximum Bubble Territory» вимагав би підйому більш ніж на 1 700%.

Варто зазначити, що Rainbow Chart широко використовується як довгострокова модель оцінки Біткоїна, оскільки розглядає рух ціни в контексті попередніх ринкових циклів. Це допомагає визначати періоди недооціненості та переоціненості активу, а не прогнозувати точні майбутні ціни.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $64 587, додавши близько 1% за останні 24 години та понад 3% за тиждень.

Попри нещодавнє зростання, Біткоїн залишається в низхідному тренді. Його ціна перебуває значно нижче 50-денної простої ковзної середньої (SMA), яка становить $74 202, а також нижче 200-денної SMA на рівні $77 804. Це свідчить про збереження слабкості як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Водночас 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 36,34. Показник залишається в нейтральній зоні, але вже наближається до рівнів перепроданості. Це вказує на те, що тиск продавців все ще домінує на ринку, хоча відновлення купівельної активності може підтримати короткостроковий відскок ціни.

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Джерело: Finbold.