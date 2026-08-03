Скільки заробляють працівники держсектору України — Мінфін

Мінфін оновив «дашборд» про оплату праці та чисельність працівників державних органів за червень 2026 року

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

На основі даних, отриманих від державних органів, Мінфін системно оновлює аналітичний інструмент — «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. Інструмент оновлюється щомісяця.

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у червні 2026 року становила 165,6 тис. осіб (на 1,6 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Із них: 108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами), 23 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях, 34 тис. осіб — в органах судової влади.

Середній рівень нарахованої заробітної плати у червні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 66,84 тис. грн (на 7 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року). Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

До п’ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у червні 2026 року входять:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 107,2 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 98,4 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 97,9 тис. грн; Апарат Верховної Ради України — 96,4 тис. грн; Рахункова палата — 94,5 тис. гривень.

Читайте також: За яку комуналку найбільше заборгували українці у 2026 — Опендатабот

Зазначається, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

«Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів (Верховний Суд, Конституційний Суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вищий антикорупційний суд) у червні 2026 року становила від 446,7 тис. грн до 197,8 тис. гривень», — йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Середній розмір нарахованої зарплати працівників апаратів органів судової влади центрального рівня становила 71,46 тис. гривень.

«Дашборд» створено Мінфіном за підтримки Проєктного офісу реформ при Міністерстві фінансів України, який є частиною програми міжнародної технічної допомоги «Архітектура відновлення та реформ в Україні» (URA) EBRD Ukraine MDA та Європейського Союзу.

З показниками середнього рівня нарахованої заробітної плати в державних органах у червні можна детально ознайомитись на «дашборді».

Редакція PSM звертає увагу, що наведені суми є середньою нарахованою зарплатою, а не виплатами, які працівники отримують «на руки». Крім того, червневі показники можуть бути вищими через відпускні, допомогу на оздоровлення, компенсації та інші одноразові виплати, тому вони не завжди відображають звичайний щомісячний рівень доходів працівників держорганів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ змінив правила списання коштів із рахунків

НБУ змінив облікову ставку

НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену морському дрону Sea Baby