Деякі українці можуть отримати 2600 грн до пенсії

Окремі категорії українських пенсіонерів у 2026 році мають право на щомісячне збільшення виплат на 2595 гривень. Доплату передбачено для непрацюючих громадян, які постійно мешкають на територіях, що належать до зон безумовного обов’язкового або гарантованого добровільного відселення

Відповідні умови закріплені у законі про Державний бюджет України на 2026 рік. Про порядок нарахування коштів розповіли у Пенсійному фонді України.

Отримувати додаткові 2595 гривень можуть пенсіонери, які проживали або працювали на радіоактивно забруднених територіях станом на 26 квітня 1986 року — день аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Право на виплату також мають громадяни, які перебували у відповідних зонах у період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Обов’язковою умовою є наявність офіційного статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, пенсіонер не повинен працювати та має постійно проживати на території, що належить до однієї з визначених законом зон.

Водночас сама реєстрація місця проживання на забрудненій території ще не гарантує призначення надбавки. Виплату не нараховуватимуть громадянам, які після аварії виїхали за межі відповідної зони, а згодом повернулися. Не зможуть претендувати на гроші й особи, які переїхали або зареєструвалися там уже після Чорнобильської катастрофи.

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У більшості випадків Пенсійний фонд призначає доплату автоматично. Для цього необхідні відомості мають міститися в Єдиному державному демографічному реєстрі, Реєстрі територіальної громади або інших державних інформаційних системах.

Коли даних немає, вони неповні або суперечать одне одному, пенсіонеру доведеться звернутися до територіального органу ПФУ. Разом із заявою потрібно подати документи, які підтверджують проживання чи роботу в зоні відселення у встановлений законом період.

Варто враховувати, що право на доплату може бути втрачено. Виплату припиняють, якщо людина працевлаштується або залишить постійне місце проживання на відповідній території.

Таким чином, майже 2600 гривень — це не загальна надбавка для всіх постраждалих від аварії на ЧАЕС, а адресна підтримка з чітко визначеними критеріями. Тому пенсіонерам, які відповідають умовам, варто перевірити інформацію у своїй пенсійній справі: іноді між правом на додаткові гроші та їх фактичним отриманням стоїть лише відсутній запис у державному реєстрі.

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Джерело: РеІнформ.