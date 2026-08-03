Як зміняться зарплати у Єврозоні — Bloomberg

Темпи зростання зарплат у країнах єврозони можуть прискоритися на початку 2027 року, однак залишатимуться значно нижчими за попередні пікові значення

Про це повідомив Європейський центральний банк, який оцінює можливий вплив війни з Іраном на інфляцію, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Опублікований ЄЦБ індикатор динаміки заробітних плат прогнозує, що у першому кварталі 2027 року зарплати зростуть на 2,7% у річному вимірі. У третьому та четвертому кварталах 2026 року очікується підвищення на 2,6%. Це більше, ніж прогнозувалося на перше півріччя, але суттєво нижче за пікові 5,2%, зафіксовані у 2024 році.

«Зростання показника протягом року відображає поступове зникнення механічного ефекту від великих одноразових виплат, здійснених у 2024 році, але не повторених у 2025-му», — зазначили в ЄЦБ.

У регуляторі додали, що прогнозні показники й надалі свідчать про стабільний тиск із боку погодженого зростання зарплат у 2026 році та першому кварталі 2027-го.

Європейські посадовці уважно стежать за оплатою праці, намагаючись не допустити, щоб стрибок цін на енергоносії переріс у тривалий цикл взаємного посилення зарплат та інфляції. Подібна ситуація спостерігалася після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Минулого тижня ЄЦБ залишив вартість запозичень без змін після підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту в червні. Водночас обізнані джерела стверджують, що регулятор готовий знову підвищити ставки у вересні, якщо інфляційний прогноз суттєво не покращиться.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард наголосила, що останні дані підтверджують очікуване поступове уповільнення зростання зарплат. За її словами, наразі жоден із показників не свідчить про появу так званих вторинних інфляційних ефектів.

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Аналітики Oxford Economics Паоло Гріньяні та Ієн Сіммонс також оцінюють ризик повторення значного самопідсилювального зарплатного тиску, який спостерігався у 2022 році, як невисокий.

На їхню думку, це пояснюється відносно нетривалим і менш масштабним енергетичним шоком, обмеженим поширенням витрат у різних секторах, слабкими інфляційними очікуваннями споживачів і менш напруженим ринком праці порівняно з 2022 роком.

Член Керівної ради ЄЦБ і очільник центрального банку Кіпру Христодулос Пацалідес також заявив, що наразі індикатори зарплат не викликають занепокоєння.

«Щодо зарплат та відповідних індикаторів — там нічого критичного немає. Навпаки, у мене складається враження, що зарплатні вимоги залишаються стриманими», — сказав він в інтерв’ю Econostream Media.

Однак не всі представники ЄЦБ налаштовані так само спокійно. Зокрема, очільник центрального банку Словаччини Петер Казимир попереджає, що регулятор не може просто чекати, доки вторинні інфляційні ефекти стануть очевидними, адже реагувати на цьому етапі може бути вже запізно.

Редакція PSM звертає увагу, що прогнозоване прискорення зарплатного зростання до 2,7% не означає різкого збільшення реальних доходів європейців. Ключове значення матиме подальша динаміка інфляції: якщо ціни, зокрема на енергоносії, зростатимуть швидше за зарплати, купівельна спроможність населення може залишатися під тиском.

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