Рей Даліо назвав два обов’язкові активи на 2026

Цифровий двійник мільярдера та інвестора Рея Даліо на основі штучного інтелекту — Digital Ray — визначив короткострокові казначейські облігації США та золото як два найважливіші активи для інвесторів у другій половині 2026 року

Така рекомендація з’явилася на тлі складного інвестиційного середовища, яке характеризується високим рівнем державного боргу, жорсткішою монетарною політикою, стійкими інфляційними ризиками та зростанням геополітичної напруженості.

Замість того щоб концентруватися на окремих акціях, Digital Ray наголосив на стійкості портфеля завдяки диверсифікації та збалансованому розподілу ризиків між різними класами активів.

За оцінкою ШІ-моделі, короткострокові казначейські облігації поєднують безпеку, високу ліквідність і стабільну дохідність. Ці переваги можуть стати ще важливішими, якщо центральні банки продовжать дотримуватися жорсткої монетарної політики.

На відміну від довгострокових облігацій, короткострокові папери менш чутливі до коливань відсоткових ставок, тому краще підходять для періодів невизначеності щодо дій регуляторів. Крім того, вони мають низьку кореляцію з іншими активами та можуть допомогти пом’якшити втрати портфеля під час ринкових потрясінь.

ШІ також підкреслив роль короткострокових державних облігацій як інструменту для збереження реальної дохідності та купівельної спроможності інвесторів, водночас забезпечуючи доступ до високоліквідних активів.

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Чому золото залишається важливим

Золото стало другим обов’язковим активом завдяки своїй історичній ролі засобу збереження вартості в періоди економічної та геополітичної невизначеності.

За словами Digital Ray, дорогоцінний метал зазвичай демонструє хороші результати тоді, коли інвестори шукають захист від знецінення валют, інфляційного тиску та підвищеної волатильності на фінансових ринках.

Золото також забезпечує додаткову диверсифікацію, оскільки його цінова динаміка часто відрізняється від руху акцій і традиційних облігацій.

На тлі збереження геополітичних ризиків та занепокоєння щодо державних фінансів Digital Ray розглядає золото як важливий інструмент хеджування від ринкової невизначеності.

ШІ-модель використовує підхід Рея Даліо до паритету ризиків (risk parity), який передбачає балансування ризиків у портфелі, а не простий розподіл капіталу між активами.

Згідно з моделлю розподілу, глобальні акції формують близько 50% загального ризику портфеля, короткострокові казначейські облігації — 30%, а золото — 20%.

Ця стратегія підкреслює важливість диверсифікації: акції забезпечують потенціал зростання, казначейські облігації додають стабільності, а золото захищає від інфляції та геополітичних потрясінь.

Дивлячись на другу половину 2026 року, Digital Ray очікує, що ключовими темами для ринків залишатимуться економічна невизначеність, високий рівень боргу та жорсткі монетарні умови.

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Джерело: Finbold.