Трамп оновив інвестиційне портфоліо: що змінилося

Президент США Дональд Трамп у березні 2026 року здійснив 175 фінансових операцій, причому більшість із них були покупками

Згідно з періодичним звітом про транзакції, поданим до Управління урядової етики США 20 квітня 2026 року, було зафіксовано лише 11 продажів. Основна активність зосереджувалася на інструментах із фіксованим доходом, зокрема облігаціях.

26 найбільших угод перебували в діапазоні від $1 млн до $5 млн. Переважно це були муніципальні облігації, випущені штатами, округами, шкільними округами та іншими державними або державно-приватними структурами. Також помітну частку в цьому сегменті займали казначейські облігації США.

Серед угод такого ж обсягу вирізнялися дві покупки корпоративних облігацій — компаній Weyerhaeuser та General Motors. Загалом Трамп збільшив вкладення в корпоративні облігації в різних секторах.

У технологічному секторі його позиції включали Nvidia, Broadcom, Microsoft та Meta Platforms.

Інвестиції в енергетику також розширилися завдяки Constellation Energy та Occidental Petroleum. У фінансовому секторі з’явилися облігації Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan Chase. Додаткові боргові інструменти були придбані в Boeing і низки компаній із сектору охорони здоров’я.

Також Трамп придбав біржовий фонд (ETF), який відстежує індекс високодохідних облігацій, і продовжив нарощувати позицію в облігаціях Victoria’s Secret у діапазоні від $500 тис. до $1 млн.

Сумарна верхня оцінка вартості всіх придбаних облігацій — муніципальних, державних, корпоративних та ETF — склала близько $161 млн.

Існуючий портфель Трампа

Березневі угоди доповнюють вже сформований портфель Трампа. Його найбільшим окремим активом залишаються приблизно 114,75 млн акцій Trump Media & Technology Group, материнської компанії соціальної мережі Truth Social.

Нерухомість у складі Trump Organization, включаючи Mar-a-Lago, Trump Tower, 40 Wall Street, кілька гольф-клубів Trump National та міжнародні ліцензійні угоди, і надалі становить основу його статків.

Водночас криптовалютні проєкти, зокрема World Liberty Financial і пов’язані токени, помітно сприяли зростанню його капіталу останнім часом.

Загалом останній звіт не показує суттєвих змін у позиціях акцій великих технологічних компаній, таких як Apple, Microsoft або Nvidia, окрім активності з облігаціями. Також не зафіксовано жодних угод із його часткою в Trump Media.

Водночас портфель демонструє збереження фокусу на нерухомості, медіаактивах, криптовалютах та поступове збільшення частки облігацій як джерела стабільного доходу.

Джерело: Finbold.