Коли людство колонізує Місяць — NASA

Фахівці NASA оприлюднили план, згідно з яким люди житимуть на Місяці вже протягом найближчих семи років. Космічне агентство США прагне забезпечити постійну присутність астронавтів на його поверхні до 2033 року

План з’явився після першого успішного пілотованого обльоту Місяця з 1972 року в межах місії Artemis II. На створення постійної місячної бази передбачено £24 млрд. Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив під час брифінгу для партнерів у США та за кордоном:

«Настав час знову повірити. Цього разу мета — не прапори та сліди. Цього разу мета — залишитися».

Перший етап проєкту вже триває: невеликі комерційні посадкові модулі доставляють вантажі та наукове обладнання до південного полюса Місяця, готуючи ґрунт для висадки астронавтів у 2028 році.

Упродовж наступних двох років дослідницькі зонди та ровери картографуватимуть місцевість, шукатимуть лід, який можна використати як воду, вимірюватимуть рівень радіації, буритимуть поверхню, досліджуватимуть ресурси та тестуватимуть зв’язок.

Також вони збиратимуть критично важливі дані про зліт і посадку, щоб зробити пілотовані місії безпечнішими, та вивчатимуть, як місячний пил піднімається під час приземлення.

На Місяць доставлять сонячні панелі для енергопостачання та навігаційні маяки.

Перший супутник зв’язку для Місяця — створений у Великій Британії Lunar Pathfinder — запустять наступного року. Він забезпечить астронавтам стабільний зв’язок із Землею навіть на зворотному боці Місяця, який досі залишався «мертвою зоною».

Генеральний директор Surrey Satellite Technology Limited Ендрю Которн зазначив:

«Якщо ви не бачите Землю, ви не можете з нею говорити, тож Lunar Pathfinder забезпечить цей зв’язок. Усі надзвичайно схвильовані. Ми будуємо супутники вже 40 років, але це наша перша місія до Місяця».

Наступного року ще дев’ять вантажних модулів доставлять обладнання, зокрема обігрівачі, ядерні генератори енергії, системи зв’язку та ровер VIPER від NASA для розвідки ресурсів.

Космічний корабель, який доставлятиме астронавтів, протестують на орбіті в межах місії Artemis III, запланованої на середину 2027 року. Компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса змагаються за право здійснити першу місію.

Якщо посадкові модулі доведуть свою надійність, місії Artemis IV і V доставлять астронавтів на поверхню Місяця у 2028 році.

До 2032 року NASA планує ввести в експлуатацію великий герметичний ровер — фактично космічну вантажівку, яка слугуватиме мобільним житлом для астронавтів. Його розробляють Toyota спільно з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA).

Базу розмістять на південному полюсі Місяця, де є вода у вигляді льоду.

Однак умови там суттєво відрізняються від місць посадки місій Apollo: екстремальні періоди холоду й темряви та ніч, що триває 14 днів.

Компанія Perpetual Atomics, створена на базі Університету Лестера, сподівається постачати енергію для місячної бази.

Тим часом компанія Pulsar Fusion із Бакінгемширу розробляє пристрій ядерного синтезу, який можна буде приєднувати до космічних апаратів для забезпечення значних обсягів енергії.

За матеріалами dailystar.co.uk.