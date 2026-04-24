NASA розробляє перший ядерний корабель для місії на Марс

NASA планує здійснити прорив у космічних технологіях — агентство працює над першим міжпланетним космічним апаратом із ядерним реактором. Йдеться про проєкт Space Reactor-1 Freedom (SR-1), який мають відправити до Марса вже наприкінці 2028 року. Втім, експерти визнають: такі строки виглядають надзвичайно амбітними

Про запуск оголосив адміністратор NASA Джаред Айзекман під час виступу у Вашингтоні. Паралельно він підтвердив ширші плани США щодо освоєння Місяця — регулярні місії та створення бази на його південному полюсі до кінця десятиліття, а також розміщення ядерного реактора на поверхні супутника.

Найбільшу увагу привернув саме SR-1. У разі успіху місія відкриє нову еру космічних польотів: за оцінками фахівців, ядерна тяга дозволить значно скоротити час подорожей між Землею, Місяцем і Марсом та зробить їх ефективнішими. Це також може дати США стратегічну перевагу в космічній гонці з Китаєм.

Як працюватиме ядерний корабель

На відміну від традиційних ракет, які використовують хімічне паливо, SR-1 працюватиме на ядерній енергії. Замість спалювання водню та кисню, апарат генеруватиме енергію завдяки реакції поділу урану. Це дозволяє отримати значно більше енергії з меншої маси пального, що критично для тривалих місій у глибокому космосі.

NASA обрало так звану ядерну електричну тягу. У цій системі реактор виробляє електроенергію, яка іонізує газ і викидає його з апарата, створюючи тягу. Такий підхід менш потужний, ніж альтернативи, але значно ефективніший у довготривалих польотах.

Ще одна перевага — незалежність від сонячного світла. Це особливо важливо для місій за межами орбіти Марса, де сонячної енергії вже недостатньо.

Цікаве по темі: Життя на Червоній планеті: учені виявили на Марсі органічні сполуки

Конструкція і виклики

За попередніми концепціями, SR-1 матиме витягнуту форму, схожу на стрілу. На одному кінці розташують систему живлення та двигун, на іншому — ядерний реактор потужністю понад 20 кВт. Для охолодження передбачені великі радіатори, адже реакція поділу виділяє значну кількість тепла.

Частину технологій для апарата вже створили в межах скасованого проєкту місячної станції Gateway. Тепер їх адаптують під нову місію.

Один із головних викликів — безпечний запуск. Реактор планують увімкнути лише через два дні після старту, коли апарат буде на безпечній відстані від Землі. До цього моменту він перебуватиме у «холодному» стані.

Що далі

Якщо проєкт реалізують за графіком, SR-1 зможе досягти Марса приблизно за рік після запуску. Водночас навіть частковий успіх місії дасть NASA цінний досвід для створення ядерних систем на Місяці.

Фахівці визнають: реалізація такого проєкту у встановлені строки вимагатиме інженерного прориву. Але потенційна вигода — колосальна. Ядерна тяга може стати ключем до швидшого освоєння Сонячної системи та наблизити перший політ людини на Марс.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Клімат Європи зміниться сильніше, ніж очікували — учені

Гігантська «тінь» повзе Марсом уже 50 років: учені не знають причини

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

Джерело: Technology Review.