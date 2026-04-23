Клімат Європи зміниться сильніше, ніж очікували — учені

Нові наукові дані свідчать, що атлантичні океанічні течії здатні ослабнути майже вдвічі вже до кінця XXI століття, що може суттєво вплинути на клімат у Європі

Дослідження команди Фінського метеорологічного інституту показало: ключова система циркуляції в Атлантичному океані може втратити до половини своєї сили. Такий сценарій виглядає значно серйознішим, ніж передбачали попередні кліматичні моделі.

Оновлені оцінки підвищують ризик нерівномірних кліматичних змін у різних регіонах Європи навіть без повного руйнування циркуляції. Особливо важливо, що ці висновки залишаються актуальними навіть у помірних сценаріях глобального потепління, де раніше очікували значно слабші зміни. Це вказує на можливу систематичну недооцінку швидкості ослаблення течій у попередніх прогнозах.

У Північній Атлантиці ця система переносить теплі поверхневі води на північ, тоді як холодні глибинні води повертаються на південь. Під час цього процесу тепло передається в атмосферу, а вода біля Гренландії, стаючи холоднішою й солонішою, занурюється вниз. Якщо цей механізм слабшає, до північних регіонів надходить менше тепла, що змінює погодні умови — від температур до режимів опадів і штормів.

Попередні прогнози вже передбачали поступове послаблення циркуляції протягом століття, однак різкий її колапс до 2100 року вважався малоймовірним, хоча й залишався предметом дискусій. У новій роботі вчені визначили, які моделі найточніше відображають реальні спостереження — зокрема течії, температуру поверхні океану та рівень солоності.

Цікаве по темі: Життя на Червоній планеті: учені виявили на Марсі органічні сполуки

З’ясувалося, що моделі, де Південна Атлантика описувалася як надто прісна, а Північна — як надто холодна, створювали ілюзію більш стабільної циркуляції. Після корекції цих похибок стало очевидно, що навіть незначні неточності в океанічних даних можуть призводити до суттєвих помилок у кліматичних прогнозах.

Найбільші відхилення виявили саме в Південній Атлантиці, де поверхневі води в моделях часто були недостатньо солоними. Це, на думку дослідників, штучно підсилювало стабільність системи. Така прихована упередженість має суттєве значення для розуміння майбутніх змін.

Співавтор дослідження, професор Тімо Віхма, зазначає, що для Фінляндії ці процеси не стануть критичними: сильне уповільнення течій може знизити зимові температури на кілька градусів. Водночас Норвегія та Ісландія можуть відчути більш різкі зміни. Попри це, літні температури у Фінляндії залишатимуться відносно високими через накопичення тепла парниковими газами. Загалом дослідники попереджають: клімат Європи може стати відчутно холоднішим.

Інші сучасні моделі показують, що навіть за екстремальних сценаріїв циркуляція не зникає повністю, хоча й значно слабшає. Це знижує ризик катастрофічного сценарію, але не усуває загрозу. Водночас увага до найгірших варіантів розвитку подій залишається виправданою, адже суспільства зазвичай готуються саме до малоймовірних, але потенційно небезпечних наслідків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

