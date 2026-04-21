Гігантська «тінь» повзе Марсом уже 50 років: учені не знають причини

Темна пляма в регіоні Utopia Planitia на Марсі значно збільшилася з моменту, коли її вперше зафіксували у 1976 році. Вчені мають загальне уявлення про її природу, але не можуть точно пояснити поступове розширення

Ця «тінь» насправді є ділянкою ґрунту, вкритою попелом і вулканічними породами, такими як олівін і піроксен. Вони залишилися після давніх вивержень, що відбувалися мільйони років тому — ще до того, як Марс вважали геологічно «мертвим». Об’єкт розташований у регіоні Utopia Planitia — рівнині шириною близько 3 300 км у північній півкулі планети.

Зонди NASA Viking уперше сфотографували цю затемнену ділянку у 1976 році, одразу після прибуття до Марса. Відтоді численні знімки показують, що вона розширюється на навколишню територію. Серед них — нові фото з орбітального апарата Mars Express Європейського космічного агентства, зроблені у 2024 році та оприлюднені 15 квітня.

Точний розмір цієї темної області невідомий. Однак за останніми знімками видно, що південна межа плями змістилася щонайменше на 320 км далі на південь. Це означає, що темна територія розширюється приблизно на 6,5 км щороку.

Вчені впевнені, що рух цієї ділянки пов’язаний із марсіанськими вітрами, які активно «зчищають» поверхню планети та піднімають у повітря пил і попіл.

«Поширення попелу за останні 50 років можна пояснити двома способами: або його підхоплюють і переносять марсіанські вітри, або ж жовтуватий пил, який раніше покривав темний попіл, було здуто», — зазначили представники Європейського космічного агентства.

Цікаве по темі: Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

Водночас наразі немає доказів, яка з цих гіпотез є правильною.

Регіон Utopia Planitia привертає увагу вчених уже понад пів століття. У 1976 році тут здійснив посадку апарат Viking 2, який проводив серію «біологічних експериментів» до завершення місії у 1980 році.

Пізніше, у 2021 році, тут приземлився китайський ровер Zhurong і досліджував цю рівнину до припинення роботи у 2023 році. Дані, отримані ровером, дозволили китайським ученим припустити, що колись Utopia Planitia була вкрита одним із найбільших океанів Марса. Вони навіть змогли приблизно окреслити давню берегову лінію. Крім того, апарат, ймовірно, зафіксував ознаки несподіваної кліматичної зміни в цьому регіоні приблизно 400 000 років тому.

Utopia Planitia також відома великими тріщинами на поверхні — так званими грабенами. Це одна з найцікавіших геологічних особливостей Марса, яка може допомогти краще зрозуміти тектонічну активність планети в минулому.

Крім того, дослідники вважають, що під цією рівниною може знаходитися значний обсяг льоду. Це має велике значення для пошуків позаземного життя.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

Повені, посухи та пожежі: учені попереджають про невідворотні зміни клімату

Земля на межі виснаження: учені прогнозують демографічний вибух

Джерело: LiveScience.