Клімат в Європі може почати змінюватися у 10 разів швидше

Європа ризикує пережити кліматичні зміни у 10 разів швидше, ніж нині, якщо відбудеться колапс Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) — однієї з найважливіших систем океанічних течій на планеті

AMOC часто називають «кліматичним конвеєром» Атлантики. Система переносить теплі води з півдня на північ Атлантичного океану, допомагаючи підтримувати відносно м’який клімат у Європі. Вчені наголошують, що від її стабільності залежать сільське господарство, енергетика, інфраструктура, продовольча безпека та навіть міграційні процеси.

За прогнозами дослідників, через глобальне потепління AMOC поступово слабшатиме. Однак найбільше занепокоєння викликає сценарій її можливого колапсу. У такому разі кліматичні зміни в Європі можуть відбуватися до 10 разів швидше за нинішні темпи.

Автори статті зазначають, що суспільство вже зараз насилу адаптується до наслідків зміни клімату. Тому наслідки раптового руйнування системи течій важко навіть уявити. Серед потенційних ризиків — зміна погодних режимів, частіші екстремальні явища, підвищення рівня моря та серйозні економічні втрати.

Попри важливість AMOC, науковці досі не можуть точно визначити, коли саме можуть відбутися критичні зміни. Однією з головних причин залишається нестача даних. Систематичні спостереження за циркуляцією ведуться лише близько 20 років, що є дуже коротким періодом для вивчення процесів такого масштабу.

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Брак довгострокових вимірювань також призводить до суперечок серед учених. Частина сучасних досліджень використовує непрямі методи оцінки стану AMOC, зокрема історичні дані про температуру поверхні океану. Через це результати різних робіт часто відрізняються, а рівень невизначеності залишається високим.

Водночас дослідники попереджають про іншу проблему — скорочення фінансування програм моніторингу. За їхніми словами, кілька ключових проєктів уже перебувають під загрозою закриття. Ситуацію може погіршити запропоноване адміністрацією президента США Дональда Трампа скорочення бюджетів NASA, NOAA та NSF, які забезпечують близько половини світового фінансування спостережень за AMOC.

На думку авторів, припинення моніторингу може позбавити світ можливості вчасно помітити небезпечні зміни. Вони закликають ЄС, Велику Британію та інших міжнародних партнерів терміново створити довгострокову систему фінансування спостережень.

За оцінками вчених, підтримка всіх програм моніторингу AMOC коштує близько €25 млн на рік. Для Європи це приблизно €0,05 на людину щороку — незначна сума порівняно з ризиками, які може спричинити один із найнебезпечніших кліматичних сценаріїв.

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Джерело: The Guardian.