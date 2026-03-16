Київстар планує запустити власний цифровий банк

Найбільший мобільний оператор України Київстар вивчає можливість запуску цифрового банкінгу як одного з елементів своєї стратегії подальшої цифрової трансформації. Компанія вже розпочала консультації з Національним банком України щодо потенційного виходу на цей ринок

Про це представники оператора повідомили під час конференц-колу, присвяченого обговоренню фінансових результатів компанії за 2025 рік.

Голова наглядової ради Київстар та генеральний директор VEON Каан Терзіоглу зазначив, що напрям цифрового банкінгу розглядається як одна з перспективних сфер розвитку бізнесу. За його словами, саме цей сегмент може стати одним із головних чинників зростання компанії в найближчій перспективі.

«Якщо ви подивитеся на портфоліо Саші (президента та СЕО Київстару Олександра Комарова) та Бориса (CFO Бориса Долгушина), ви побачите один очевидний відсутній елемент, а саме цифровий банкінг. Я думаю, що це та частина, яка нас усіх надихає на наступні кілька років», — сказав він.

Цікаве по темі: Київстар та Mastercard протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell

Президент і CEO Київстар Олександр Комаров також підтвердив, що компанія вже веде переговори з Національним банком України щодо потенційного запуску такого напряму. Водночас він підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від того, яку саме модель виходу на ринок обере оператор.

«Ми над цим працюємо. Ми ведемо діалог з Національним банком України. Ми хочемо вирішити це питання, але, звичайно, знаєте, ми хочемо поєднати це з дуже чіткою стратегією», — зазначив Комаров.

Нагадаємо, що Київстар може об’єднатися з Vodafone. Компанія VEON, яка володіє Київстар, запустила процес, що може привести до об’єднання частини вежової інфраструктури з активами Vodafone Україна. Йдеться про заявку до Антимонопольного комітету (АМКУ), яка відкриває шлях до консолідації вежового бізнесу двох великих гравців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі заявив про наближення нової економічної депресії

НБУ відкликав ліцензії двом небанківським фінустановам

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

Джерела: Delo, Fintech Insider.