АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій

Антимонопольний комітет України (АМКУ) погодив ПрАТ «Київстар» отримання контролю над шістьма сонячними електростанціями, розташованими у Львівській області

Йдеться про активи компаній ТОВ «Енергопостач-Плюс», «Лайтфул», «Санлайт Дженерейшн», «Терновиця Солар», «Енерджі Спейс» і «Терновиця Солар Плюс».

Ці сонячні електростанції належать девелоперу Івану Торському та родині Трофименків. Раніше власники вже намагалися реалізувати цей портфель — покупцем мав стати французький енергетичний гігант Total, однак угода тоді так і не була завершена.

Про наміри Київстару встановити контроль над шістьма компаніями у сфері відновлюваної енергетики повідомляли ще 10 березня, коли стало відомо про подання відповідних заявок до АМКУ.

Чотири з цих підприємств пов’язані з Іваном Торським — власником девелоперської компанії Greenville. Ще дві компанії контролює родина Трофименків, яка є власником найбільшої в Україні мережі кінотеатрів Multiplex.

Цікаве по темі: Київстар планує запустити власний цифровий банк

Ще у 2021 році ці ж активи вже виставлялися на продаж — тоді сторони також зверталися до Антимонопольного комітету для погодження угоди з Total, проте інформації про її фіналізацію не з’явилося.

Варто зазначити, що це не перша інвестиція Київстару у відновлювану енергетику: у грудні 2025 року компанія придбала сонячну електростанцію «Санвін 11» майже за 350 млн грн.

Нагадаємо, що Київстар у партнерстві з Mastercard провів тестування роботи 4G POS-терміналів через супутникову технологію Starlink Direct to Cell в Україні. За результатами випробувань компанії підтвердили можливість використання цього рішення у мережі платіжних терміналів, що може посилити стійкість фінансової інфраструктури.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар може об’єднатися з Vodafone

Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua

Джерело: Forbes.