Київстар може купити частку Comfy — Forbes

Найбільший український телеком-оператор Київстар готує угоду щодо входу в капітал мережі магазинів електроніки та побутової техніки Comfy

Про плани придбати істотну частку в ритейлері офіційно можуть оголосити вже наступного тижня, повідомляє Fintech Insider з посиланням на Forbes.

Мова йде не про продаж Comfy повністю, а про купівлю пакета, який за розміром наближається до контрольного. За інформацією джерел, Київстар може отримати приблизно 50% компанії. Такий пакет може складатися з орієнтовно 10% частки менеджменту та, ймовірно, частини акцій мажоритарного власника. Водночас засновник Comfy Станіслав Роніс, за даними джерел, збереже статус контролюючого акціонера та залишиться керуючим партнером бізнесу.

Оцінка Comfy в межах потенційної домовленості, за даними Forbes, могла становити близько $300 млн. При цьому Антимонопольний комітет України наразі не отримував від Київстару заявки щодо придбання нових компаній. У Comfy, відповідаючи на запит видання, наголосили, що ключові бенефіціари зберігають довгостроковий фокус на розвитку компанії та не розглядають сценаріїв, які передбачають втрату контролю.

Цікаве по темі: Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики

Можливу інвестицію в Comfy розглядають як елемент ширшої стратегії Київстару, спрямованої на трансформацію оператора в цифрову екосистему. Вхід у великий ритейл електроніки може стати базою для запуску власного масштабного маркетплейса, який об’єднає офлайн-мережу, e-commerce-канали та багатомільйонну абонентську базу оператора.

Comfy, своєю чергою, є найбільшим продавцем електроніки в Україні за виторгом. У 2024 році компанія перевищила $1 млрд обороту, а її частка ринку становила близько 24%.

Нагадаємо, що Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи. Впродовж 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів.

