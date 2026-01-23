close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар може купити частку Comfy — Forbes

23.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Найбільший український телеком-оператор Київстар готує угоду щодо входу в капітал мережі магазинів електроніки та побутової техніки Comfy

Київстар може купити частку Comfy — Forbes

Фото: freepik.com

Про плани придбати істотну частку в ритейлері офіційно можуть оголосити вже наступного тижня, повідомляє Fintech Insider з посиланням на Forbes.

Мова йде не про продаж Comfy повністю, а про купівлю пакета, який за розміром наближається до контрольного. За інформацією джерел, Київстар може отримати приблизно 50% компанії. Такий пакет може складатися з орієнтовно 10% частки менеджменту та, ймовірно, частини акцій мажоритарного власника. Водночас засновник Comfy Станіслав Роніс, за даними джерел, збереже статус контролюючого акціонера та залишиться керуючим партнером бізнесу.

Оцінка Comfy в межах потенційної домовленості, за даними Forbes, могла становити близько $300 млн. При цьому Антимонопольний комітет України наразі не отримував від Київстару заявки щодо придбання нових компаній. У Comfy, відповідаючи на запит видання, наголосили, що ключові бенефіціари зберігають довгостроковий фокус на розвитку компанії та не розглядають сценаріїв, які передбачають втрату контролю.

Цікаве по темі: Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики

Можливу інвестицію в Comfy розглядають як елемент ширшої стратегії Київстару, спрямованої на трансформацію оператора в цифрову екосистему. Вхід у великий ритейл електроніки може стати базою для запуску власного масштабного маркетплейса, який об’єднає офлайн-мережу, e-commerce-канали та багатомільйонну абонентську базу оператора.

Comfy, своєю чергою, є найбільшим продавцем електроніки в Україні за виторгом. У 2024 році компанія перевищила $1 млрд обороту, а її частка ринку становила близько 24%.

Нагадаємо, що Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи. Впродовж 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики 16.12.2025

Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики
Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи 04.12.2025

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи
Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell 25.11.2025

Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell
Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт 12.11.2025

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт
Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні 03.11.2025

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні
Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq 27.10.2025

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  12:30

Київстар може купити частку Comfy — Forbes

 Сьогодні  11:20

Конкурент Starlink: Blue Origin запустить власну супутникову мережу

 Сьогодні  10:10

НБУ оприлюднив список значимих фінкомпаній

 22.01.2026  20:40

Криптокомпанія BitGo залучила $212,80 млн під час IPO у США

 22.01.2026  19:40

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року

 22.01.2026  18:40

На Сонці зафіксовано новий потужний спалах рівня M3: попередження про магнітні бурі

 22.01.2026  17:40

Сервіс Liki24 повертається на польський ринок

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.