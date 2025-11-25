Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Україна стала першою країною в Європі, де стартував пілот технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти Київстар можуть обмінюватися повідомленнями через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства цифрової трансформації України.

Starlink Direct to Cell — це можливість залишатися на зв’язку під час довгих знеструмлень або у віддалених селах. Коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий.

«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Попри всі виклики воєнного часу — постійні атаки росіян на інфраструктуру, блекаути, пошкодження мереж — ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин є одним із наших ключових пріоритетів», — заявив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

Як це працює:

потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні;

н еобхідно бути просто неба, щоб пристрій зловив сигнал супутника;

«В Україні, де блекаути та пошкодження інфраструктури стали частиною реальності, залишатися на зв’язку означає залишатися в безпеці. У критичні моменти важливе кожне повідомлення — воно може бути на вагу життя. У впровадженні технології Starlink Direct to Cell ми починаємо з базового, але життєво необхідного функціоналу, — обміну SMS. Мільйони українців отримують можливість залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах», — наголосив Олександр Комаров, CEO Київстар.

Поки що працюють лише SMS — це дозволяє зв’язатися з рідними чи екстреними службами, коли месенджери не завантажуються. У майбутньому Київстар планує запустити голосові дзвінки та мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.

Технологія покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій та районів активних бойових дій.

