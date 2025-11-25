close-btn
PaySpaceMagazine

Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

25.11.2025 10:10
Ольга Деркач

Україна стала першою країною в Європі, де стартував пілот технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти Київстар можуть обмінюватися повідомленнями через супутник навіть за повної відсутності покриття мобільним звʼязком

Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell

Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства цифрової трансформації України.

Starlink Direct to Cell — це можливість залишатися на зв’язку під час довгих знеструмлень або у віддалених селах. Коли зникає звичайний сигнал, смартфон перемикається на супутниковий.

«Україна посідає першість серед країн Європи, які запускають технологію Direct to Cell. Це важливий крок у розвитку інфраструктури, що забезпечить доступ до зв’язку навіть там, де відсутні традиційні мережі. Попри всі виклики воєнного часу — постійні атаки росіян на інфраструктуру, блекаути, пошкодження мереж — ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв’язок за будь-яких обставин є одним із наших ключових пріоритетів», — заявив Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

Цікаве по темі: Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Як це працює:

  • потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Власникам iPhone 13 і новіших версій функція стане доступною в найближчому оновленні;
  • необхідно бути просто неба, щоб пристрій зловив сигнал супутника;
  • послуга надається в межах вашого тарифу без додаткової плати.

«В Україні, де блекаути та пошкодження інфраструктури стали частиною реальності, залишатися на зв’язку означає залишатися в безпеці. У критичні моменти важливе кожне повідомлення — воно може бути на вагу життя. У впровадженні технології Starlink Direct to Cell ми починаємо з базового, але життєво необхідного функціоналу, — обміну SMS. Мільйони українців отримують можливість залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах», — наголосив Олександр Комаров, CEO Київстар.

Поки що працюють лише SMS — це дозволяє зв’язатися з рідними чи екстреними службами, коли месенджери не завантажуються. У майбутньому Київстар планує запустити голосові дзвінки та мобільний інтернет зі Starlink Direct to Cell.

Технологія покриває всю територію України, крім прикордонних зон, окупованих територій та районів активних бойових дій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud

Рубрики: ЄвропаКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт 12.11.2025

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт
Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні 03.11.2025

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні
Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq 27.10.2025

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq
Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство 15.10.2025

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство
Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud 30.09.2025

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud
Київстар підніме вартість деяких тарифів 19.09.2025

Київстар підніме вартість деяких тарифів
Вибір редакції
Всі
Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  19:30

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

 Сьогодні  18:20

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

 Сьогодні  16:00

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

 Сьогодні  14:50

На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина

 Сьогодні  13:40

OpenAI додала нову функцію у ChatGPT

 Сьогодні  12:30

НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження

 Сьогодні  11:20

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.