Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні

Київстар отримав дозвіл на загальнонаціональне тестування технології Starlink Direct to Cell — супутникового зв’язку, який працюватиме там, де немає мобільного покриття. Тест охопить всю територію України, крім прикордонних зон, тимчасово окупованих територій і районів бойових дій

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що для роботи сервісу достатньо звичайного 4G-смартфона — жодних спеціальних налаштувань чи додаткової оплати. Наприкінці 2025 року технологія стане доступною для всіх абонентів Київстар, а поки інженери тестують її в реальних умовах — від надзвичайних ситуацій до щоденного використання.

Спочатку абоненти зможуть безкоштовно надсилати SMS у зонах без мобільного покриття, а згодом — дзвонити та користуватися мобільним інтернетом. Особливо корисним це буде під час блекаутів, на деокупованих територіях, у гірських районах та для екстрених служб.

Дозвіл на тестування Київстар отримав від регулятора звʼязку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Перші випробування технології разом із Київстар ми провели в серпні: тоді Перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров вперше в Україні обмінялися текстовими повідомленнями через супутник.

Раніше ми також писали, що після виходу на американську фондову біржу Nasdaq ринкова капіталізація Київстару зросла до $3,13 млрд.

«Ми робили відповідне дослідження до і під час повномасштабного вторгнення. У нас є угода з американською SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition Corp., і коли ми виходили на біржу (до речі, мали понад 60 зустрічей із різними інвесторами та аналітиками), визначили капіталізацію компанії на рівні приблизно $2,3 млрд», — розповів генеральний директор компанії Олександр Комаров.

