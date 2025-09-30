Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud

Провідний український оператор електронних комунікацій та постачальник цифрових рішень Київстар оголосив про початок інтеграції технологій штучного інтелекту (ШІ) у власній хмарній платформі Kyivstar Cloud

Відтепер українські компанії та державні установи отримали можливість розгортати сучасні ШІ-рішення безпосередньо в українській хмарі, не залежачи від іноземних провайдерів, йдеться в пресрелізі.

«Інтеграція ШІ у Kyivstar Cloud — не просто технологічне оновлення, а ще один крок до зміцнення цифрової спроможності України. Застосування ШІ відкриває перед українськими користувачами нові можливості для автоматизації, аналітики та розвитку власних бізнес-рішень», — зазначає Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.

Нові модулі штучного інтелекту, доступні у Kyivstar Cloud, дозволяють:

аналізувати великі обсяги даних у реальному часі із застосуванням алгоритмів машинного навчання;

автоматизувати ключові бізнес-процеси компанії, зокрема оптимізувати системи збереження та пошуку інформації, а також аналітичні процеси;

розгортати власні моделі генеративного ШІ;

використовувати готові інструменти, серед яких чат-боти, генератори контенту та рекомендаційні системи, — без потреби у формуванні спеціалізованої ШІ-команди.

Цікаве по темі: Київстар підніме вартість деяких тарифів

Інструменти на основі штучного інтелекту вже відкриті для всіх клієнтів Kyivstar Cloud. Крім того, компанія пропонує консультаційну підтримку архітекторів хмарних рішень, які допоможуть адаптувати моделі ШІ під індивідуальні потреби кожного бізнесу.

Kyivstar Cloud — це хмарна платформа, створена для підтримки українського бізнесу та державного сектору. Вона пропонує IaaS-рішення, підтримує гібридну та мультихмарну інфраструктуру, забезпечує резервне копіювання, інструменти для роботи з великими даними, інтеграцію ШІ та професійну технологічну підтримку від команди фахівців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар підписав угоду про партнерство з Google

Київстар подав заявку на купівлю tabletki.ua: це вже третя спроба

Київстар розширив 4G-покриття ще на сотні населених пунктів