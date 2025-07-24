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Київстар подав заявку на купівлю Tabletki.ua: це вже третя спроба

24.07.2025 10:00
Ольга Деркач

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» не полишає спроб придбати сервіс доставки ліків Tabletki.ua — нині йдеться вже про третю заявку

Київстар подав заявку на купівлю Tabletki.ua: це вже третя спроба

Київстар подав заявку на купівлю Tabletki.ua: це вже третя спроба Фото: bank.gov.ua

Як повідомляє Forbes, 7 липня Київстар втретє звернувся до Антимонопольного комітету України із заявкою на придбання компанії «МТПК» — юридичної особи, якій належить сервіс під брендом Tabletki.

Перша спроба відбулася ще в листопаді 2024 року, однак АМКУ повернув документи, зазначивши, що вони не відповідають вимогам чинного Положення. У лютому 2025 року компанія подала повторну заявку — і знову отримала відмову.

За інформацією джерел Forbes, причина полягає в розбіжностях у трактуванні частки ринку, яку може зайняти об’єднаний бізнес. АМКУ побоюється, що контроль «Київстару» над сервісом онлайн-запису до лікаря Helsi (де йому належить 98%) у поєднанні з Tabletki.ua створить монопольне становище, ускладнивши конкуренцію.

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Tabletki.ua — один із наймасовіших фармацевтичних сервісів в Україні: щомісяця ним користуються близько 10 мільйонів людей. Платформа, створена родиною Муравщиків із партнерами, працює як агрегатор аптечних товарів: дозволяє шукати медикаменти у наявності та бронювати їх для купівлі в офлайн-точках.

Найбільша частка в компанії — у родини Муравщиків: подружжю Олександра й Наталії належить по 23%, ще 10% має Євген Муравщик. Інші акціонери — Юрій Савчин (20%), Володимир Осьмачко (15%) та Вадим Рогатинський (9%).

Станом на 2024 рік до Tabletki.ua були підключені понад 12 000 аптек — майже 70% усього фармацевтичного ритейлу України. За попередній рік через сервіс реалізували лікарських засобів на суму 25 млрд грн. Модель монетизації — 2% комісії з кожної покупки.

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Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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