Мінцифри та Київстар розроблять український ШІ

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Київстар для розробки першої національної української LLM

Про це повідомило Мінцифри у своєму Telegram.

WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі створить координаційний комітет, етичний та технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною. Київстар стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її — без залучення держбюджету.

LLM — основа для ШІ-помічників та голосових асистентів, якими користуватимуться мільйони українців та держава.

Серед головних переваг моделі:

якість: модель буде натренована на українських даних, тому розумітиме національний контекст і даватиме якісніші відповіді, ніж глобальні моделі;

вартість: українські користувачі зможуть дешевше використовувати ШІ порівняно з іноземними аналогами;

безпека: дані оброблятимуть та зберігатимуть усередині країни, що стратегічно важливо для використання ШІ в обороні, медицині й урядових організаціях.

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«Київстар має великий досвід у впровадженні ШІ-рішень і доступ до міжнародної експертизи через материнську компанію VEON, яка вже реалізовувала національні ШІ-проєкти. Наша співпраця — приклад ефективного партнерства, коли топовий бізнес долучається до створення рішень національного масштабу, — наголошують у Мінцифри. — Бета-версію LLM плануємо запустити до кінця 2025 року. Протестуємо модель у роботі, зберемо фідбек — і далі LLM стане доступною всім українцям та бізнесам».

Також Мінцифри наголосило, що наразі знаходиться в пошуку спеціалістів — лінгвістів, науковців та ML-розробників.

Раніше ми писали про 5 продуктів зі штучним інтелектом, над якими працює Мінцифра. Деякі з цих продуктів уже змінюють спосіб взаємодії громадян з державою, а інші — запустяться найближчим часом.

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