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Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України

04.04.2025 10:20
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації запускає платформу цифрових досягнень України

Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України

Мінцифри запустило платформу цифрових досягнень України Фото: pexels.com, digitalstate.gov.ua

Про це Мінцифри повідомило у своєму Telegram.

«Світ має бачити, як Україна змінює реальність через технології та знищує бюрократію навіть у кризових умовах. Digital State UA презентуватиме досягнення української цифрової екосистеми у сферах GovTech, IT та Tech. А ще стане ефективним інструментом для залучення інвестицій у техсектор та обміну найкращими практиками з усім світом», — пишуть у Мінцифри.

Які можливості дає Digital State UA:

  • уряди — перейматимуть досвід цифрової трансформації України;
  • міжнародні компанії — шукатимуть українські проєкти для інвестування;
  • глобальні медіа та аналітичні центри — отримають доступ до ключових технологічних трендів і кейсів, що змінюють Україну та світ.

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«Нашим досвідом побудови найзручнішої цифрової держави під час криз надихаються уряди інших країн. Війна не стала блокером цифрової трансформації, а навпаки — ми прискорилися і почали запускати ще більше революційних сервісів та створювати найкращі умови для розвитку інновацій», — додають у Мінфицри.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації України та став можливим завдяки підтримці USAID та UK Dev у межах програми DTA, яка виконувалася Фондом Євразія, та підтримці Швейцарії в межах програми EGAP, яка виконується Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, що Мінцифри розробляє власний ШІ. LLM — це тип штучного інтелекту, що працює за принципом людського мозку та навчається на величезних масивах даних. Саме великі мовні моделі лежать в основі таких продуктів, як ChatGPT, Gemini та DeepSeek. Мінцифри вже активно впроваджує ШІ в Дію, Мрію, оборонну сферу та інші проєкти. Наступний крок — створення національної LLM, яка стане технологічною основою для ШІ-помічників, чат-ботів і голосових асистентів для українців і державного сектору.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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