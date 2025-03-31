Мінцифри розробляє власний ШІ

Міністерство цифрової трансформації розпочало розробку національної великої мовної моделі

Про це Мінцифри повідомило у своєму Telegram-каналі.

«Робимо Україну світовим лідером ШІ — починаємо роботу над національною великою мовною моделлю, — пишуть у Мінцифри. — Штучний інтелект — це вже не майбутнє, а нова реальність. Уряди по всьому світу активно інтегрують технологію в ключові сфери життя та створюють національні LLM. Ми хочемо, щоб Україна очолила список технологічних лідерів за рівнем упровадження та розробки АІ-рішень. У цьому допомагає WINWIN AI Center of Excellence — центр розвитку й інтеграції ШІ-інновацій — як у Google, тільки для держави».

LLM — це тип штучного інтелекту, що працює за принципом людського мозку та навчається на величезних масивах даних. Саме великі мовні моделі лежать в основі таких продуктів, як ChatGPT, Gemini та DeepSeek. Мінцифри вже активно впроваджує ШІ в Дію, Мрію, оборонну сферу та інші проєкти. Наступний крок — створення національної LLM, яка стане технологічною основою для ШІ-помічників, чат-ботів і голосових асистентів для українців і державного сектору.

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Українська LLM буде навчена на вітчизняних даних, враховуватиме національний контекст, діалекти й специфічну термінологію. Завдяки цьому вона зможе надавати точніші та релевантніші відповіді, ніж глобальні моделі. Окрім цього, LLM відкриє нові можливості для українського бізнесу — підприємці зможуть створювати власні ШІ-рішення: від чат-ботів для сайтів до голосових асистентів для компаній.

«Важливо, що на українську LLM витратять 0 грн з держбюджету — її розроблятимуть за підтримки партнерів з бізнес-сектору, — додають в Мінцфири. — Зараз нам важливо не просто спостерігати за технологічними змінами у світі, а швидко запускати власні проєкти. Україна вже довела, що може змінювати правила гри в цифровому світі. Настав час очолити лідерство у сфері штучного інтелекту».

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