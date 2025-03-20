OpenAI запустила свою найдорожчу ШІ-модель

OpenAI запустила більш потужну версію своєї моделі штучного інтелекту (ШІ) o1 «міркування» — o1-pro

За даними OpenAI, o1-pro використовує більше обчислень, ніж o1, щоб забезпечити «стабільно кращі відповіді». Наразі він доступний лише для обраних розробників — тих, хто витратив щонайменше $5 на послуги OpenAI API — і він дорогий. Дуже дорогий.

OpenAI бере $150 за мільйон токенів (~750 000 слів), що вводяться в модель, і $600 за мільйон токенів, що генеруються моделлю. Це вдвічі дорожче, ніж GPT-4.5 від OpenAI, і в 10 разів дорожче, ніж звичайний o1.

OpenAI робить ставку на те, що покращена продуктивність o1-pro переконає розробників заплатити ці нечувані суми.

«o1-pro в API — це версія o1, яка використовує більше обчислень, щоб краще думати і давати ще кращі відповіді на найскладніші проблеми, — сказав представник OpenAI. — Отримавши багато запитів від нашої спільноти розробників, ми раді представити o1-pro, щоб запропонувати ще більш надійні відповіді».

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Проте перші враження від o1-pro, який з грудня доступний на платформі чат-ботів на базі штучного інтелекту OpenAI ChatGPT для передплатників ChatGPT Pro, не були неймовірно позитивними. Модель не справлялася з головоломками Судоку, і спотикалася на простих жартах з оптичними ілюзіями.

Крім того, деякі внутрішні тести OpenAI, проведені наприкінці минулого року, показали, що o1-pro лише трохи краще, ніж стандартний o1, справляється з завданнями з кодування та математики. Однак, за результатами тестів, він вирішував ці завдання більш надійно.

Нагадаємо, що OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць. OpenAI має намір запустити кілька «агентських» продуктів, пристосованих для різних застосувань, включаючи сортування і ранжування потенційних клієнтів і розробку програмного забезпечення.

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Джерело: TechCrunch.