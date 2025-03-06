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OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць

06.03.2025 17:00
Ольга Деркач
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Компанія OpenAI планує стягувати до $20 000 на місяць за спеціалізованих «агентів» штучного інтелекту (ШІ)

OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць

OpenAI запустить новий ШІ-сервіс за $20 000 на місяць Фото: freepik.com

The Information повідомляє, що OpenAI має намір запустити кілька «агентських» продуктів, пристосованих для різних застосувань, включаючи сортування і ранжування потенційних клієнтів і розробку програмного забезпечення. Один з них, агент для «високооплачуваних працівників сфери знань», як повідомляється, буде коштувати $2000 на місяць. Інший, агент для розробників програмного забезпечення, коштуватиме $10 000 на місяць.

Найдорожчий агент OpenAI, за чутками, коштуватиме вищезгадані $20 000 на місяць і буде спрямований на підтримку «досліджень на рівні доктора філософії (PhD)».

Невідомо, коли ці агентські інструменти можуть бути запущені або які клієнти зможуть їх придбати. Але The Information зазначає, що SoftBank, інвестор OpenAI, зобов’язався витратити $3 млрд на агентські продукти OpenAI лише цього року.

Цікаве по темі: Статки Сема Альтмана: наскільки багатий генеральний директор OpenAI

OpenAI потрібні гроші. Минулого року компанія втратила близько $5 млрд після оплати витрат, пов’язаних із запуском своїх сервісів та інших витрат.

Нагадаємо, що OpenAI планує завершити розробку свого першого ШІ-чипа вже цього року. Виробник ChatGPT завершить розробку свого першого власного чипа в найближчі кілька місяців і планує відправити його на виробництво в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Процес відправки першого проєкту через фабрику з виробництва мікросхем називається «taping out».

Раніше ми писали, що у OpenAI анонсували вихід GPT-5. Сем Альтман детально описав плани компанії щодо моделей штучного інтелекту (ШІ) GPT-4.5 і GPT-5 в «дорожній карті», опублікованій на X . У пості Альтман також визнав, що лінійка продуктів OpenAI ускладнилася, і заявив, що компанія хоче зробити «набагато кращу роботу» зі спрощення своїх пропозицій.

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Джерело: TechCrunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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