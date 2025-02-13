close-btn
PaySpaceMagazine

У OpenAI анонсували вихід GPT-5

13.02.2025 10:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився планами по запуску та деякими подробицями про GPT-4.5 і GPT-5

У OpenAI анонсували вихід GPT-5

У OpenAI анонсували вихід GPT-5 Фото: freepik.com

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман детально описав плани компанії щодо моделей штучного інтелекту (ШІ) GPT-4.5 і GPT-5 в «дорожній карті», опублікованій на X .

У пості Альтман також визнав, що лінійка продуктів OpenAI ускладнилася, і заявив, що компанія хоче зробити «набагато кращу роботу» зі спрощення своїх пропозицій.

«Ми ненавидимо інструмент вибору моделей так само, як і ви, і хочемо повернутися до магічного уніфікованого інтелекту», — каже Альтман.

Компанія планує випустити GPT-4.5, який, за його словами, отримав внутрішню назву Orion, і стане «останньою моделлю OpenAI без ланцюжка думок».

«Після GPT 4.5 головною метою для нас є об’єднання моделей o-серії та GPT-серії шляхом створення систем, які можуть використовувати всі наші інструменти, знати, коли потрібно довго думати, а коли ні, і в цілому бути корисними для дуже широкого спектру завдань», — каже Альтман.

Цікаве по темі: OpenAI оновила o3-mini: тепер ШІ пояснює хід своїх думок

За допомогою ChatGPT та API OpenAI компанія планує «випустити GPT-5 як систему, яка інтегрує багато наших технологій, включаючи o3», — каже Альтман, додаючи, що «ми більше не будемо поставляти o3 як окрему модель».

Вперше OpenAI представила o3 в грудні, а в січні запустила o3-mini.

Коли GPT-5 стане доступним, Альтман каже, що користувачі безкоштовного ChatGPT отримають «необмежений доступ до чату» зі «стандартними налаштуваннями інтелекту». Крім того, передплатники зможуть використовувати GPT-5 на «більш високому рівні інтелекту», а передплатники Pro отримають «ще більш високий рівень інтелекту».

Альтман не сказав, коли саме можуть бути випущені GPT-4.5 і GPT-5, але дав приблизну оцінку «тижні / місяці».

Нагадаємо, що компанія OpenAI представила нову функцію в ChatGPT під назвою Tasks, призначену для покращення роботи користувачів за допомогою планування нагадувань та сповіщень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ChatGPT Search став доступним для всіх користувачів

У ChatGPT може з’явитись реклама

OpenAI хоче створити власний браузер з ChatGPT

Джерело: The Verge.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Американська фірма придбала українську ШІ-компанію 12.02.2025

Американська фірма придбала українську ШІ-компанію
Ілон Маск хоче купити OpenAI: за скільки 11.02.2025

Ілон Маск хоче купити OpenAI: за скільки
OpenAI оновила o3-mini: тепер ШІ пояснює хід своїх думок 08.02.2025

OpenAI оновила o3-mini: тепер ШІ пояснює хід своїх думок
Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника 04.02.2025

Мінцифри запустило центр з ШІ та призначило керівника
DeepSeek випустила новий ШІ, що перевершує DALL-E 3 28.01.2025

DeepSeek випустила новий ШІ, що перевершує DALL-E 3
OpenAI представила першого автоматизованого ШІ-агента 26.01.2025

OpenAI представила першого автоматизованого ШІ-агента
Вибір редакції
Всі
Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок
ТОП статей 13.02.2025

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

 Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
Останні новини
Сьогодні  18:20

НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова — Пишний

 Сьогодні  17:40

Кійосакі закликає готуватися до краху ринку, економічної депресії та війни

 Сьогодні  16:20

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

 Сьогодні  15:40

Криптокити почали скуповувати Біткоїн: чого очікувати

 Сьогодні  13:00

Акції українських компаній зросли на тлі новин про переговори

 Сьогодні  12:00

Unex Bank та Червоний Хрест випустили благодійну картку для українців

 Сьогодні  11:00

Які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber