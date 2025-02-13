У OpenAI анонсували вихід GPT-5

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився планами по запуску та деякими подробицями про GPT-4.5 і GPT-5

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман детально описав плани компанії щодо моделей штучного інтелекту (ШІ) GPT-4.5 і GPT-5 в «дорожній карті», опублікованій на X .

У пості Альтман також визнав, що лінійка продуктів OpenAI ускладнилася, і заявив, що компанія хоче зробити «набагато кращу роботу» зі спрощення своїх пропозицій.

«Ми ненавидимо інструмент вибору моделей так само, як і ви, і хочемо повернутися до магічного уніфікованого інтелекту», — каже Альтман.

Компанія планує випустити GPT-4.5, який, за його словами, отримав внутрішню назву Orion, і стане «останньою моделлю OpenAI без ланцюжка думок».

«Після GPT 4.5 головною метою для нас є об’єднання моделей o-серії та GPT-серії шляхом створення систем, які можуть використовувати всі наші інструменти, знати, коли потрібно довго думати, а коли ні, і в цілому бути корисними для дуже широкого спектру завдань», — каже Альтман.

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За допомогою ChatGPT та API OpenAI компанія планує «випустити GPT-5 як систему, яка інтегрує багато наших технологій, включаючи o3», — каже Альтман, додаючи, що «ми більше не будемо поставляти o3 як окрему модель».

Вперше OpenAI представила o3 в грудні, а в січні запустила o3-mini.

Коли GPT-5 стане доступним, Альтман каже, що користувачі безкоштовного ChatGPT отримають «необмежений доступ до чату» зі «стандартними налаштуваннями інтелекту». Крім того, передплатники зможуть використовувати GPT-5 на «більш високому рівні інтелекту», а передплатники Pro отримають «ще більш високий рівень інтелекту».

Альтман не сказав, коли саме можуть бути випущені GPT-4.5 і GPT-5, але дав приблизну оцінку «тижні / місяці».

Нагадаємо, що компанія OpenAI представила нову функцію в ChatGPT під назвою Tasks, призначену для покращення роботи користувачів за допомогою планування нагадувань та сповіщень.

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Джерело: The Verge.