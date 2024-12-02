У ChatGPT може з'явитись реклама

Технологічна компанія OpenAI розглядає варіанти монетизації власних продуктів на базі штучного інтелекту (ШІ), щоб збільшити власні прибутки

OpenAI найняла фахівців з реклами, щоб знайти додаткові способи монетизації продуктів. Адже компанія має великі витрати на навчання нових ШІ-моделей та супутні моменти.

Про це розповіла фінансова директорка OpenAI Сара Фріар в інтерв’ю Financial Times. За її словами, компанія думатиме про те, коли і де можна впровадити рекламу, щоб максимально ефективно інтегрувати цей інструмент.

Відомо, що OpenAI найняла Кевіна Вейла, який раніше створював рекламні продукти для Instagram, а також Шивакумара Венкатарамана, екскерівника команди пошукової реклами Google. В компанії наголосили, що досвід цих фахівців важливий, оскільки вони знають, як ефективно впроваджувати рекламу в цифрові продукти.

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Фріар зазначила, що цей стартап зосереджений на розробці стратегії впровадження реклами, проте ще не має конкретних планів щодо цього.

Водночас виконавчий директор OpenAI Сем Альтман позитивно ставиться до впровадження реклами у ШІ-продукти. Однак ще є питання, як це може вплинути на якість користувацького досвіду. У компанії побоюються, що реклама може бути чутливою до економічних коливань і відверне увагу від потреб користувачів, оскільки акцент буде на рекламодавцях.

Відомо, що доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним зі стартапів, які найшвидше зростають за всю історію.

Нагадаємо, OpenAI з наступного року стане платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні, про що вже повідомила своїх клієнтів. OpenAI зробила розсилку серед українських користувачів платних акаунтів ChatGPT, де повідомила про запровадження ПДВ з 1 січня 2025 року. Це крок зумовлений виконанням норм українського закону №1525-IX, відомого як «податок на Google».

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За матеріалами Forbes