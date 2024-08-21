OpenAI уклала угоду з власником Vogue

Це партнерство дозволить штучному інтелекту від OpenAI відображати дані, які раніше були захищені авторським правом

OpenAI та власник Vogue, глобальний журнальний гігант Condé Nast, оголосили про укладення угоди. Завдяки цьому продукти OpenAI — ChatGPT та нова пошукова система SearchGPT — зможуть відображати вміст з Vogue, The New Yorker, GQ та інших відомих видань.

Ця багаторічна угода є останнім подібним договором, укладеним OpenAI з великими медіакомпаніями. Водночас наразі OpenAI та Condé Nast не розголошують фінансові умови.

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«Ми прагнемо працювати з Condé Nast та іншими видавцями новин, щоб переконатися, що штучний інтелект відіграє більшу роль у відкритті та доставці новин, зберігає точність, цілісність і повагу до якості звітів», — сказав Бред Лайткоп, головний операційний директор OpenAI.

Контент, створений медіаорганізаціями, потрібний технологічним компаніям, які використовують його для навчання своїх моделей ШІ. Деякі медіакомпанії, зокрема New York Times і Chicago Tribune, чинили опір цьому та через суд намагались захистити свій вміст.

Серед інших, хто наразі співпрацює з OpenAI, є Time Magazine, Financial Times і Associated Press. Багато аналітиків вважають технологію чат-ботів ШІ ключовою частиною пошукових систем Інтернету в майбутньому.

Нагадаємо, технологічний гігант Microsoft тепер вважає OpenAI своїм конкурентом у сфері штучного інтелекту (ШІ) та пошуку.

Microsoft має довгу і заплутану історію з OpenAI, інвестувавши в розробника ChatGPT $13 млрд в рамках довгострокового партнерства. Однак у поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заяві технологічний гігант вперше назвав стартап «конкурентом».

Також ми писали, що OpenAI та Лос-Аламоська національна лабораторія (LANL), оголосили про співпрацю. Вони хочуть зрозуміти, як мультимодальні моделі штучного інтелекту (ШІ) можуть безпечно використовуватися вченими в лабораторних умовах.

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За матеріалами BBC