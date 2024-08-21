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OpenAI уклала угоду з власником Vogue

21.08.2024 18:00
Дарія Шуть
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Це партнерство дозволить штучному інтелекту від OpenAI відображати дані, які раніше були захищені авторським правом

OpenAI уклала угоду з власником Vogue

Фото: freepik.com

OpenAI та власник Vogue, глобальний журнальний гігант Condé Nast, оголосили про укладення угоди. Завдяки цьому продукти OpenAI — ChatGPT та нова пошукова система SearchGPT — зможуть відображати вміст з Vogue, The New Yorker, GQ та інших відомих видань.

Ця багаторічна угода є останнім подібним договором, укладеним OpenAI з великими медіакомпаніями. Водночас наразі OpenAI та Condé Nast не розголошують фінансові умови.

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«Ми прагнемо працювати з Condé Nast та іншими видавцями новин, щоб переконатися, що штучний інтелект відіграє більшу роль у відкритті та доставці новин, зберігає точність, цілісність і повагу до якості звітів», — сказав Бред Лайткоп, головний операційний директор OpenAI.

Контент, створений медіаорганізаціями, потрібний технологічним компаніям, які використовують його для навчання своїх моделей ШІ. Деякі медіакомпанії, зокрема New York Times і Chicago Tribune, чинили опір цьому та через суд намагались захистити свій вміст.

Серед інших, хто наразі співпрацює з OpenAI, є Time Magazine, Financial Times і Associated Press. Багато аналітиків вважають технологію чат-ботів ШІ ключовою частиною пошукових систем Інтернету в майбутньому.

Нагадаємо, технологічний гігант Microsoft тепер вважає OpenAI своїм конкурентом у сфері штучного інтелекту (ШІ) та пошуку.

Microsoft має довгу і заплутану історію з OpenAI, інвестувавши в розробника ChatGPT $13 млрд в рамках довгострокового партнерства. Однак у поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заяві технологічний гігант вперше назвав стартап «конкурентом».

Також ми писали, що OpenAI та Лос-Аламоська національна лабораторія (LANL), оголосили про співпрацю. Вони хочуть зрозуміти, як мультимодальні моделі штучного інтелекту (ШІ) можуть безпечно використовуватися вченими в лабораторних умовах.

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За матеріалами BBC

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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OpenAI уклала угоду з власником Vogue

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