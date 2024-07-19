OpenAI випустила новий GPT-4o mini: що вміє

Нова опція призначена для ширшого кола розробників і бізнес-клієнтів і водночас є дешевшою

OpenAI представила GPT-4o mini — меншу і дешевшу версію своєї найпотужнішої моделі штучного інтелекту GPT-4o. У компанії зазначають, що GPT-4o mini замінює стару модель GPT-3.5 Turbo в ChatGPT.

Оновлена ​​модель буде доступна для безплатних користувачів і платних передплатників ChatGPT Plus і Team, а наступного тижня буде запропонована корпоративним клієнтам.

Ще у травні OpenAI представила GPT-4o, демонструючи його потенціал як кращого цифрового помічника з можливістю обробки аудіо- та візуальної інформації в режимі реального часу. Але випуск деяких із цих функцій було відкладено, оскільки OpenAI працює над розв’язанням потенційних проблем безпеки. GPT-4o mini пропонує деякі з тих самих функцій, і з часом OpenAI планує додати більше.

Читайте також: Українська ІТ-компанія розробила конкурента ChatGPT

«У нашій місії — створювати найпотужніші та найкорисніші програми — ми хочемо продовжувати розробку передових моделей, розширюючи межі. Але ми також хочемо мати найкращі маленькі моделі», — сказав Олів’є Годеман, керівник відділу API OpenAI.

Протягом останнього тижня деякі розробники випробовували цю модель, сказав Годемент. Стартап електронної пошти Superhuman використовував його для створення автоматичних відповідей на повідомлення, а стартап фінансових послуг Ramp покладався на нього для отримання інформації з квитанцій.

Вас може зацікавити: OpenAI оголосила про співпрацю з лабораторією-творцем ядерної бомби

Спочатку GPT-4o mini зможе приймати і генерувати текст і зображення. Згодом, за словами представників OpenAI, він зможе обробляти й інші типи контенту.

OpenAI також заявила, що GPT-4o mini — це перша модель ШІ компанії, яка використовує нову тактику безпеки під назвою «ієрархія інструкцій». Мета цього підходу полягає в тому, щоб змусити ШІ-систему надавати пріоритет деяким інструкціям — наприклад, від компанії — над іншими, щоб ускладнити людям можливість змусити інструмент робити те, чого він не повинен робити.

Нагадаємо, OpenAI працює над новою технологією підходом до своїх моделей штучного інтелекту в проєкті під кодовою назвою Strawberry («Полуниця»). Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple та Microsoft відмовилися від місць в правлінні OpenAI: причина

OpenAI випустила нову версію ChatGPT: що вміє

Сем Альтман розповів, яким буде майбутнє штучного інтелекту

За матеріалами Bloomberg