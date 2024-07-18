Українська ІТ-компанія розробила конкурента ChatGPT

Однією з найбільших ІТ-компаній України, Intellias, яка має виторг у 4,3 мільярда гривень, був створений штучний інтелект під назвою IntelliAssistant

Цей продукт, за словами старшого архітектора рішень Intellias Сергія Селецького, який очолював розробку, став заміною популярного чат-бота ChatGPT від OpenAI, пише Forbes.

Селецький зазначив, що IntelliAssistant дозволив скоротити робочий час співробітників приблизно на 15%.

«Він оптимізує бізнес-процеси, зменшує час на виконання завдань та загалом підвищує ефективність команди», — додав він.

Наразі понад 2000 співробітників використовують цього асистента. Всього в компанії працює 3200 фахівців.

«Маючи базову ціну $30 на одного користувача, Microsoft Copilot обійдеться великій корпорації із багатотисячним штатом в $1 млн», — каже Селецький.

IntelliAssistant коштуватиме лише декілька тисяч, хоча точну ціну Сергій Селецький не розкриває.

Розробкою IntelliAssistant займалися 14 спеціалістів компанії протягом пів року, і їм допомагав писати код ChatGPT. В основі продукту лежить хмарне сховище для ШІ-розробок Azure OpenAI.

Селецький зазначає, що база знань Intellias перетворилася на об’ємний архів, в якому стало незручно шукати інформацію.

«Раніше дані просто лежали, не приносячи жодної користі, а ручне опрацювання зайняло б роки», — додає він.

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Також ШІ-асистент допоміг HR-відділу Intellias прискорити розробку планів кар’єрного розвитку співробітників у 50 разів.

«Опрацювання цього запиту вручну займало близько 25 хвилин, — каже Селецький. — Бот надає відповідь за 30 секунд».

Intellias вже продає свою розробку. Деякі клієнти успішно використовують IntelliAssistant, хоча Сергій Селецький не розкриває кількість компаній. Як заявив віцепрезидент з розвитку технологій Intellias Олександр Майданюк у травні 2024 року, сервісна ІТ-компанія співпрацює із середніми та великими клієнтами у різних галузях, від туризму до страхування. Серед клієнтів є такі відомі компанії, як служба пошуку автопопутників BlaBlaCar, швейцарська банківська група Swissquote, американська ІТ-компанія PandaDoc та інші.

Селецький запевняє, що рішення Intellias дешевше за популярні аналоги. Вартість IntelliAssistant буде визначатися індивідуально для кожного клієнта залежно від його потреб.

«У вартість створення IntelliAssistant входять зарплати розробників, забезпечення необхідної інфраструктури та придбання ліцензій», — додає Селецький.

Ще однією перевагою IntelliAssistant є безпека. Багато компаній остерігаються використовувати онлайн-моделі через можливий витік даних. Однак, бот не передає інформацію за межі компанії.

У майбутньому IntelliAssistant зможе не лише знаходити інформацію, а й виконувати прості завдання. Наприклад, не просто знайти інструкцію для взяття відпустки, а й самостійно забронювати необхідні дати. Також планується додати SaaS-модель для середнього бізнесу та розширити інтеграції з ERP-системами, зазначає Селецький.

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